水保局台中分局又弊案 疑涉貪官員20萬交保

行政院農業委員會水土保持局台中分局去年發生官員疑收賄弊案，現又有官員利用業務疑向地主收賄，台中地檢署日前兵分多路搜索，涉案吳姓副工程司複訊後，以新台幣20萬元交保。

水保局台中分局去年9月被檢調查出，前秘書楊燕山等5名公務人員辦理標案時疑涉接受廠商喝花酒、性招待或收受賄款，讓工程得以順利驗收。檢方今年3月依貪污等罪起訴楊燕山與廠商等14人，全案仍在法院審理。

檢調又查出水保局台中分局吳姓副工程司2015年間，疑利用審理地目等業務向地主收賄。檢察官23日兵分多路到水保局台中分局及其他3處搜索，帶回吳姓副工程司等。

檢方複訊後認為吳姓副工程司涉嫌不違背職務收賄罪嫌重大，諭令20萬元交保，並持續偵查中。

水保局台中分局表示，吳姓副工程司自2009年任職至今，主要辦理山坡地查定及工程相關業務，平日工作狀況正常，2020年接獲民眾檢舉，配合農委會政風室主動移送法務部廉政署立案調查。已將吳姓副工程司調離現職，將開會討論行政處分，配合司法偵查機關偵辦，如果查證屬實，依相關規定嚴懲不貸。