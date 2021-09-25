時代力量前黨工林效先獲不起訴 分享官司心路歷程

桃園市議員王浩宇指時代力量北市黨工涉毒，時任黨工林效先認為王浩宇不實言論，提告求償及登報道歉。二審認定王浩宇未合理查證，判須賠償40萬元及登報道歉。林效先接受本報記者專訪，談論從偵查到獲不起訴處分的心路歷程。

林說，搜索那天就覺得很驚訝，從來沒有遇過這種事。「一開始心裡有30%興奮，那種興奮不是正面的，而是沒遇過這種事。」覺得自己沒有做什麼嘛，讓自己可以觀察台灣司法工作，這是平常不會遇到的事情。把它當作是一個特別的經驗。

但也有不自覺的發抖，有點擔心。到了幾天後就心情變質，開始接到老闆的關心，一開始老闆覺得不怎麼樣，就一邊調查一邊上班。過一陣子，時代力量知道有外界開始要操作，就是王浩宇想要聯合媒體跟小黨。

後來協調之後先留職停薪。「我開始覺得這件事要變大了！」那個30%的興奮已經沒了。新聞爆發當天，開始一直看到訊息，可以感覺到老闆那邊非常慌亂。自己看到新聞在報導，一直在電腦前不由自主發抖，那是一種恐懼，你不知道未來會怎麼發展的恐懼。

被搜索時是一種茫然，跟被媒體報導時感覺不一樣。「覺得我一句話也不能說，沒得說，都是外界在講，我甚至沒有任何管道受訪。這已經滲透到我人際與社會關係，不單純只是司法而已。」這是當時的心境，後來就長達數年低潮。

他說，自己原本很愛聽音樂，媒體報導後半年，自己完全一首歌都沒聽過，也沒辦法跟任何人說話。直到半年後聽到一首道讓自己很感到，覺得自己好像還活著。當時不出門、不主動跟人聯繫，因為我覺得沒有人相信我，沒有人替我說話，甚至還落井下石。

「時代力量對我其實非常無情！」黨中央打來說可否向社會大眾道歉？黃國昌他們從頭到尾至今都沒有找過他。朋友也出現悖離的狀況，會很哀慰怎麼都沒人替我講話或是問他到底發生什麼事。

他說，整個到不起訴前，從不主動找人講話，也沒出席過任何場合。整個社交活動直到最近兩個月才開始恢復，覺得自己的心理狀態比較像以前。這三年無法和人建立關係，失去對人跟公平正義的信心，而變得封閉。

在很多人際關係上沒辦法挽回，並不是「不起訴」之後大家就會「回來」。應該說差最多的是自己的心境，但所期待的人際關係恢復很微弱，相信你的人一開始就會相信；有些人則是依照評價來決定你。人與人信任的斷裂是很難再回來。