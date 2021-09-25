走私偽農業毒害全台農田 他貪15萬小利下場超慘

雲林劉姓男子經在大陸的林姓友人指使，在台接應走私的「賽滅淨」、「葉枯唑」等偽農藥，約好每次可獲5萬元報酬，經海關人員開箱發現，檢警循線破獲劉在雲林斗六的倉庫，起獲超過1萬公斤的偽農藥，部分甚至流入市面汙染農田，法院依3個輸入偽農藥罪判劉9月，併科120萬元罰金，可上訴。

檢警調查，劉男和在大陸的林姓友人約好，由劉在台擔任接應收取偽農藥，並以雲林斗六一處倉庫堆放，每月則有5萬元報酬，林從2016年7月起陸續從大陸以空運走私方式，輸入賽滅淨、葉枯唑及亞滅培等偽農藥。

因台北關人員在桃園機場查驗時發覺，好幾批以衣物、擺件或塗料名義的貨品相當可疑，開箱才驚覺是偽農藥，經航警局報請桃檢指揮，2016年在劉男雲林斗六的倉庫查獲超過1萬公斤偽農藥，估計走私行之有年，恐有大量流入市面危害農田。

劉男部分，檢方查出他至少幫助走私3批偽造農藥，包括賽滅淨73.5公斤、葉枯唑97.8公斤及亞滅培25公斤，另在大陸的林姓友人目前通緝中。

審理時，劉男坦承受林姓同夥指使，由對方在大陸寄出偽農藥，自己在台負責接應、收取，走私3次他也獲取15萬元報酬；法院審酌，劉無視國家農藥管理制度，為牟己輸入偽農藥損害海關管理物正確性，也衝擊國家就農藥管理秩序維持，影響非輕。