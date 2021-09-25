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男漠視法庭秩序朝法官丟「藍白拖」 遭拘役50天
高雄王姓男子去年因涉嫌妨害自由等案，羈押於高雄看守所，今年橋頭地方法院提訊時，王男竟朝法官席丟擲腳上所穿的1隻藍白拖鞋，後由地院向地檢署提出告發。經審理，橋頭地方法院將王男依犯妨害公務執行罪，處拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。
判決指出，王男因妨害自由等案，去年12月16日起羈押於高雄看守所，所涉案件，於今年2 月3 日由檢方偵結起訴。
4 月26日下午2時許，橋頭地方法院提訊時，法官訊問王男羈押要件是否仍存在，以便判斷是否有裁定延長羈押必要時，他竟脫下腳上所穿的1隻藍白拖鞋，朝法官席丟擲，當場遭法警制止，後由橋頭地院向地檢署提出告發。
地院審酌，王男無故心生不滿，竟朝坐法官席位丟擲1 隻藍白拖鞋，不僅蔑視國家公權力，並漠視法庭秩序，且有損及公務員執法的尊嚴；橋頭地方法院將王男依犯妨害公務執行罪，處拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。
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