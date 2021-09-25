拿丈夫200萬卻食言拒離婚 高院認「不當得利」判妻吐錢
黃姓夫妻去年5月間協議離婚，黃答應給妻子150萬元，當妻子得知他向銀行申貸200萬元後，要求「加碼」200萬元才願簽離婚協議書。黃匯款進妻子指定帳戶，她卻拒絕離婚，黃認為「給付目的不達」，提返還不當得利訴訟，但一審敗訴。台灣高等法院認為黃匯款是希望能順利離婚，目的既然無法達成，改判黃妻吐出200萬元。
黃姓夫妻2010年3月結婚，後來感情不睦，去年5月黃就先書立離婚協議書，並約定給付妻子150萬元。不過黃妻翌月得知丈夫向中信商銀貸得200萬元，用LINE傳訊息說「這兩百（萬元）轉給我」，黃同意，於6月23日把200萬元匯進她指定的國泰世華銀行竹北分行帳戶。
黃匯款後，妻子不離婚，兩人的婚姻關係至今存在，黃氣得提返還不當得利訴訟，要求妻子還錢。新竹地院審理時，認為黃的舉證不足，且黃妻還指丈夫外遇、200萬元是侵害配偶權的賠償條件；因當時黃妻也提損害賠償訴訟，竹院認為她非無的放矢，判黃敗訴。
黃上訴，高等法院發現去年5月1日黃妻就寫下「我想...這次就離一離吧」、「原來時間不能改變什麼」，當她得知丈夫貸得200萬元後，又要求這200萬元也要轉給她，並說「step by step ok？」
黃妻對丈夫說「很高興我好像做對了」、「就我而言，要讓事情有個好的落幕，我們最後勢必需要一場坦誠的對話」、「⒈匯錢（是2百，沒有東扣西扣，我有用途）⒉誠心的對話」，高等法院認定她同意收下200萬元就辦離婚。因黃妻拿到錢後未離婚，高院認為黃預期結果沒達成，雙方既沒離婚，則黃妻拿的200萬元即是不當得利。
雖然黃妻辯稱因去年6月3日發現丈夫外遇陳姓女子，丈夫才給200萬元作賠償，但黃否認，且對話紀錄都沒有提到因丈夫婚外情才要求他賠償。高院認為黃妻的說詞無足採信，廢棄原判決，改判她應還給丈夫200萬元。
高院指出，民法第179條規定「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」受利益人是因給付而得利時，所謂無法律上之原因，是指給付欠缺給付目的，給付欠缺給付目的包括自始欠缺目的（如贈與無效、不成立）、給付目的嗣後消滅（如契約關係消滅）、給付目的不達（如預期婚約成立而為贈與，婚約確定不成立）。
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