博弈社群充斥高獲利訊息 她動心了...兩度欲匯款幸遭阻
高雄38歲謝姓女子，日前經友人介紹加入博弈社群群組，群組內充斥著「高獲利」訊息，誆稱投越多賺越多；受利誘的謝女，兩度要將13萬元匯入警示帳戶，所信，銀行員察覺有異，通報警方幾經勸說，才讓她打消匯款念頭，順利阻詐。
楠梓分局楠梓派出所，昨天上午接獲楠梓路一家銀行員通報稱，有人疑似遭詐騙且堅持匯款；警方獲報到場，一眼發現謝女曾於9月23日便前往銀行要求匯款。
經警方詢問，得知謝女因加入名為「澳門威尼斯博弈」line群組，訊息中充斥著「高獲利」訊息，且多數都誆稱入群的民眾投越多現金，就可有更多現金紅利，才讓她兩度想到銀行匯出13萬元的存款。
由於手法酷似詐騙手法，且該匯款帳戶屬警示帳戶；在銀行員與員警幾經勸說下，才讓謝女打消匯款念頭。警方呼籲，詐騙手法日新月異，虛擬交友要過濾，多加謹慎，不要貿然匯款，以免受騙上當。
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