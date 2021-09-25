博弈社群充斥高獲利訊息 她動心了...兩度欲匯款幸遭阻

高雄38歲謝姓女子，日前經友人介紹加入博弈社群群組，群組內充斥著「高獲利」訊息，誆稱投越多賺越多；受利誘的謝女，兩度要將13萬元匯入警示帳戶，所信，銀行員察覺有異，通報警方幾經勸說，才讓她打消匯款念頭，順利阻詐。

楠梓分局楠梓派出所，昨天上午接獲楠梓路一家銀行員通報稱，有人疑似遭詐騙且堅持匯款；警方獲報到場，一眼發現謝女曾於9月23日便前往銀行要求匯款。

經警方詢問，得知謝女因加入名為「澳門威尼斯博弈」line群組，訊息中充斥著「高獲利」訊息，且多數都誆稱入群的民眾投越多現金，就可有更多現金紅利，才讓她兩度想到銀行匯出13萬元的存款。