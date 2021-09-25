洗刷棄土「天堂」惡名 鹿港警方查獲12輛外來砂石車

彰化縣沿海鄉鎮近來傳出外縣市大量廢土入侵，彰化縣鹿港警分局昨天清晨據報，位在福興鄉臺61線下福興交流道往縣144南岸路旁有多輛砂石車聚集，由分局長郭志豪帶隊，會同環保局人員當場攔查到12輛砂石曳引車違規載運土方，依道路交通管理處罰條例舉發外，並由環保局依廢棄物清理法裁罰，原車均押送離轄。

鹿港分局指出，為嚴密阻絕外縣市廢土、廢棄物流入彰化縣內，洗刷「廢土天堂」惡名，除了彰化縣環保局加強稽查外，警方更不鬆手，每月均編排組合警力，各派出所也加強攔查。

鹿港分局表示，昨天清晨6時23分許，接獲民眾報案指位在福興鄉臺61線下福興交流道往縣144南岸路旁有多輛砂石車聚集，轄區洪堀派出所所長林棟樑立即率員到場控制現場，鹿港警分局長郭志豪接獲通報後，親自帶隊，調派支援警力前往協助，並通知彰化縣政府環保局及水資處前往蒐證稽查。

警方共攔查到12輛砂石曳引車違規載運土方，針對在場駕駛人分別依道路交通管理處罰條例未依規定使用專用車廂、違規超載分別舉發外，並通報環保局依廢棄物清理法第9條第一項「未隨車攜帶土方來源證明」開罰，警方估計砂石車業者須「吞」下幾十萬元罰鍰，得不償失，稽查完畢後，均由警方原車押送離開本縣。部分駕駛見警方取締而離座，警方也依法蒐證，事後函送、舉發。