桃園狠繼父打斷10歲女門牙、皮帶猛抽 寒冬關陽台凌虐

桃園周姓繼父涉嫌長期虐待10歲女兒，自稱她不聽管教、不乖，就拿皮帶狠抽一頓，還徒手揍她眼睛、臉部，害她門牙都被打斷，去年2月寒冬時周還把女兒關在陽台，任憑她受低溫侵襲，女童送醫被發現新舊傷遍布，檢方以周傷害幼童身心，依妨害幼童發育罪起訴周，建請法院從重量刑。

檢方調查，周男身為女童繼父，2人平時同住符合家庭成員關係，卻未盡保護照顧之責，並自稱女童不乖、不聽話等理由，去年2月起持續對她施暴，以每周2、3次頻率拿棍子、掃把痛打小孩一頓，甚至還用皮帶狠抽。

女童包括身體、四肢傷痕累累，還慘遭周揮拳揍眼睛，包括眼匡、耳朵都挫傷外，門牙也硬生生遭打斷，但周男仍不罷休，還在2月冬天時把女童獨自關在陽台，任憑她受低溫寒流侵襲，以此剝奪她自由並長期虐待。

事後鄰居檢舉市府獲報，周男凌虐還同一事才曝光；檢方訊時，周坦承每周以2、3次毆打女童，也有將她關在陽台，但動機、次數則模糊交代不清，而女童則指證歷歷，醫院驗傷也發現，女童全身心舊傷遍布，經評估高度懷疑身體受虐。

另市府從2019年8月起，就有多次該家庭通報家暴紀錄，女童已列為保護個案處，也曾和她父母訪談過。