人夫外遇還當街刺死女友 殺人判15年、應賠家屬500萬
桃園已婚周姓男子和劉姓人妻外遇，他懷疑對方出軌當街拿水果刀猛刺，害劉心臟、肺當場遭刺穿，大失血1200毫升慘死，法院刑事依殺人罪判周15年，劉的先生、女兒及父母再對他求償1000多萬元，民事部分認為，被害家屬驟失至親痛苦難以言喻，審理後判周應賠家屬500萬元，可上訴。
檢警調查，周男（63歲）和劉姓人妻（56歲）是婚外情的男女朋友，周懷疑劉另結新歡還屢向他要錢心生不滿，去年11月18日相約在桃園區和平路一處茶藝館談判，下午2點多兩人才走出店，周就和她拉扯並按著劉左肩，右手再抽出預藏的水果刀，朝她左胸口連刺了2刀。
劉女心臟、肺葉遭刺穿，周犯後還大搖大擺離開並騎機車逃逸，劉送醫仍因失血過多死亡；法醫鑑定劉遭單面刃刺穿左心室，出血1200毫升休克死亡，檢方以周下手狠猛，害對方家人驟失至親，罪責甚深無悔意，依殺人罪起訴具體向法院求刑15年，以昭懲戒。
法院審酌，周男行凶手段猛烈、手法殘酷，但考量他和劉女平時相處並無不睦，因感情、金錢揪可起衝突，但生命是最高價值，周殺人犯罪心理雖有其脈絡成因，但剝奪生命權造成家屬永難弭平傷痛，犯後有委請他人報案，配合警方調查，態度尙可，依殺人罪判他15年。
死者劉女的先生、女兒及父母提起刑事附帶民事損害賠償之訴，主張扶養費、精神撫慰經，醫療費等，一共向周求償1005萬4086元；對此，周對於刑事犯罪事實、醫藥費都不爭執，但認為家屬求償金額過高，表示自己無力負擔。
民事庭認為，劉女家屬歷經喪妻、喪母及喪女之慟，圓滿家庭因此破裂，天倫之樂難在，錐心之痛難以言喻，審酌4人職業收入及被害情節等，認為精神撫慰金各以100萬元至120萬元為適當，加上喪葬、部分扶養費等，一共判周應賠償4人499萬9929元。
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