國民法官新制112年實施 彰化今抽模擬法庭國民法官

國民法官法將於民國112年元旦起正式實施，為確保國民法官新制順利施行，今天彰化地方法院院長陳毓秀與彰化縣長王惠美等人一起公開抽選111年度模擬法庭需要的「備選國民法官初選名冊」人選，王惠美說，過去常有人稱「恐龍法官」不識人情世故，在司法不斷改進下，希望透過模擬法庭讓民眾參與熟悉未來國民法官制度。

彰化地方法院通知彰化縣政府111年所需要的國民法官人數為2363名，今天在彰化縣政府視聽簡報室公開隨機抽選程序，由王惠美、陳毓秀、彰化地方法院庭長黃齡玉、庭長廖健男、彰化地檢署主任檢察官林佳裕、彰化縣律師公會秘書長劉鈞豪等人共同見證公開抽選程序，將製作成「備選國民法官初選名冊」提供給地方法院審核造具「備選國民法官複選名冊」，辦理111年度模擬法庭使用。

王惠美表示，只要年滿23歲以上、設籍彰化縣滿4個月，就有義務做國民法官，今天隨機抽出2363名人選，先初審後，隨後再由司法院複審，讓民眾能等同法官實際參與，屆時所表達的意見，都會供專業法官做為判決參考，讓民眾參與實際審判，不再像以往常聽到的，「有錢判生、無錢判死」，或是恐龍法官的現象，透過國民參與來消弭這些問題。

陳毓秀說，現階段司法改革的目標就是要回應民眾的需求，最重要的就是讓人民參與審判，所以通過國民法官制度，將在民國112年正式施行，國民法官施行前，首先要進行國民法官備選人抽選程序，今天抽選出的人將做為明年彰化地方院模擬法庭中的國民法官備選名冊，希望被抽到的民眾多支持、配合，讓國民法官與專業法官能分別依專業、民情來共同審判，使司法可以更透明，讓大家對司法更了解和信賴。