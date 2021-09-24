與同居人吵架 惡男竟毆對方三歲女出氣判刑出爐

29歲石姓男子去年10月27日下午在位於新北市土城區的租屋處與同居人洪女發生爭執，石男憤怒下竟拿洪女年僅3歲的女兒出氣，先徒手毆打女童後，又抓著她往床上摔，所幸女童僅受到輕傷。新北地方法院審理此案，考量女童僅輕傷，依石男經濟狀況、犯後坦承犯行等態度，判處石男五月徒刑。

檢警調查，石男與洪女、洪女女兒自去年10月25日起同居，兩天後，石男便與洪女發生口角爭執，他憤怒之下竟拿女童出氣，先徒手、腳踢毆打女童，再抓著女童大腿，將她重摔在床上，導致女童頭部、肩頸部、背部與腿部等多處瘀青、擦挫傷，所幸並無大礙，讓洪女氣得報警處理。