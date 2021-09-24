快訊

美阿拉斯加發生規模6.3地震 震源深度50公里

五倍券紙本券明日開放預約 3管道登記流程一次看

拿鐵棍敲自己頭！勘驗凶器服人心 法官曝原因

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地院法官曾雨明審理竊盜案為勘驗作案用「鐵棍」是否構成凶器，當庭親自持鐵棍敲自己頭頂，連敲數下發現「頭頂很痛」，變更起訴法條，改依加重竊盜論處。法官敲頭判決在法界引起熱議，曾雨明認為，犧牲自己親身實驗，除秉持司法公正審斷，也讓檢方、被告心服口服。

曾雨明是司法官訓練所35期結業，審案認真細膩，多次依職權告發，同事形容他風格犀利、嫉惡如仇，對工作態度多予以肯定；而曾2014年審裡1件偽造文書案對被告說「妳不要不相信，我就要收押你」，被司法院職務法庭認定言行不檢罰俸10個月。

全案起因於，余姓男子（41歲）去年5月12日持自製鐵棒連結彈簧，從選物販賣機撈勾內部2個包包掉落洞口，又以工具撬開門鎖，偷走模型機、耳機及喇叭等物，桃園地檢認為該鐵棒「尙非凶器」，依竊盜罪將余向法院聲請簡易判決處刑。

曾雨明審理認為，檢察官未將作案工具調出勘驗，逕認為非屬凶器，有調查未盡之嫌，他勘驗鐵棒確認是質地堅硬、長51.5公分，再「自行以該鐵棒敲擊自己頭頂1下」感覺「頭頂很痛」，顯然對人之生命、身體造成危害而屬「凶器」，變更起訴法條改依加重竊盜罪判余6月徒刑。

據了解，本案檢方聲請簡易判決處刑，法院簡易庭可書面逕行審理，但曾雨明為證明本案的「鐵棍」是否為凶器，特定開庭做勘驗，除了丈量、確認堅硬質地，還在書記官面前持棍敲自己頭數次，從輕輕敲到逐步加大力道，直到頭打到快裂了確認「痛得不得了」才停止。

曾雨明也認為，鐵棍長51公分，敲打頭部疼痛危害人身安全，「怎麼會不算是凶器？」犧牲自己身體去勘驗的目的，除了辨別司法是非黑白，更是要讓被告、檢方心服口服，於法有據下變更檢方起訴法條以加重竊盜罪論處。

法界人士說，加重竊盜罪處6月以上徒刑，相較一般竊盜罪來得重，其中一項構成要件是攜帶凶器而犯之，判斷何為「凶器」須由法官當庭勘驗，通常會以目視外觀、量尺寸，再用手觸摸抓取判斷是否堅硬，並當庭得心證是否為凶器。

有法官指出，認定木棍、鐵棒為凶器通常沒有疑義，但如鑰匙、小刀等就得看是否尖銳、刀刃長度等做判斷，但遇到拿身體實驗，持鐵棒敲自己頭「幾乎沒看過有人這樣做」，但也肯定該名法官認真、實事求是精神。

另有法官說，常見竊盜案被告持扁鑽、螺絲起子割破車窗，弄下一整片、切割痕平整玻璃，顯然是有攜帶凶器竊盜，但苦無監視器下，被告會辯稱拿石頭砸破窗，得手後石頭隨地丟找不到，但依常理石頭砸窗玻璃一定會碎滿地，但在缺乏凶器證據下只能以普通竊盜論處。

桃園地院法官認為檢方調查未盡，拿鐵棒敲自己頭，發現頭頂很痛，認定是凶器。記者曾健祐／翻攝
桃園地院法官認為檢方調查未盡，拿鐵棒敲自己頭，發現頭頂很痛，認定是凶器。記者曾健祐／翻攝

竊盜 司法院 桃園

延伸閱讀

法官開庭拿鐵棒敲自己頭直喊痛 認定是凶器打臉檢方

北市竊盜犯老齡化 較10年前增2.72倍

拿鐵鎚砸爛閨密臉再棄屍海邊 狠女判無期徒刑定讞

竊盜犯嚇踩油門逃 警緊抓車門「一個MOVE鑽進車阻止」

相關新聞

拿鐵棍敲自己頭！勘驗凶器服人心 法官曝原因

桃園地院法官曾雨明審理竊盜案為勘驗作案用「鐵棍」是否構成凶器，當庭親自持鐵棍敲自己頭頂，連敲數下發現「頭頂很痛」，變更起...

與同居人吵架 惡男竟毆對方三歲女出氣判刑出爐

29歲石姓男子去年10月27日下午在位於新北市土城區的租屋處與同居人洪女發生爭執，石男憤怒下竟拿洪女年僅3歲的女兒出氣，...

賣毒非「殺人」25年刑變8年 他不上訴了但法官提醒這點

男子陳宇傑、吳忠信吸收劉哲瑋和少年們當「小蜜蜂」，進校園販售含PMMA成分的毒咖啡包，基隆地院認為有3名青少年買家18天...

水保局去年9月爆發貪瀆弊案 時隔1周年又發生弊案

行政院農委會水土保持局台中分局去年9月下旬爆發弊案，中檢查出官員辦理工程，接受業者喝花酒、性招待、收賄，今年3月間起訴官...

法官開庭拿鐵棒敲自己頭直喊痛 認定是凶器打臉檢方

桃園余姓男子持鐵棒連接彈簧，勾撈選物販賣機物品掉落洞口偷走，檢察官認為他拿的鐵棒非凶器，偵結依竊盜罪嫌起訴；桃園地院法官...

條子鴿遭告未到案 再未到案直接送簡易庭裁處

酈姓退休警察作家條子鴿，日前在臉書發文影射時任行政院長謝長廷兒子闖紅燈，並利用父親關係讓他吞下2支申誡，條子鴿遭立法委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。