拿鐵棍敲自己頭！勘驗凶器服人心 法官曝原因

桃園地院法官曾雨明審理竊盜案為勘驗作案用「鐵棍」是否構成凶器，當庭親自持鐵棍敲自己頭頂，連敲數下發現「頭頂很痛」，變更起訴法條，改依加重竊盜論處。法官敲頭判決在法界引起熱議，曾雨明認為，犧牲自己親身實驗，除秉持司法公正審斷，也讓檢方、被告心服口服。

曾雨明是司法官訓練所35期結業，審案認真細膩，多次依職權告發，同事形容他風格犀利、嫉惡如仇，對工作態度多予以肯定；而曾2014年審裡1件偽造文書案對被告說「妳不要不相信，我就要收押你」，被司法院職務法庭認定言行不檢罰俸10個月。

全案起因於，余姓男子（41歲）去年5月12日持自製鐵棒連結彈簧，從選物販賣機撈勾內部2個包包掉落洞口，又以工具撬開門鎖，偷走模型機、耳機及喇叭等物，桃園地檢認為該鐵棒「尙非凶器」，依竊盜罪將余向法院聲請簡易判決處刑。

曾雨明審理認為，檢察官未將作案工具調出勘驗，逕認為非屬凶器，有調查未盡之嫌，他勘驗鐵棒確認是質地堅硬、長51.5公分，再「自行以該鐵棒敲擊自己頭頂1下」感覺「頭頂很痛」，顯然對人之生命、身體造成危害而屬「凶器」，變更起訴法條改依加重竊盜罪判余6月徒刑。

據了解，本案檢方聲請簡易判決處刑，法院簡易庭可書面逕行審理，但曾雨明為證明本案的「鐵棍」是否為凶器，特定開庭做勘驗，除了丈量、確認堅硬質地，還在書記官面前持棍敲自己頭數次，從輕輕敲到逐步加大力道，直到頭打到快裂了確認「痛得不得了」才停止。

曾雨明也認為，鐵棍長51公分，敲打頭部疼痛危害人身安全，「怎麼會不算是凶器？」犧牲自己身體去勘驗的目的，除了辨別司法是非黑白，更是要讓被告、檢方心服口服，於法有據下變更檢方起訴法條以加重竊盜罪論處。

法界人士說，加重竊盜罪處6月以上徒刑，相較一般竊盜罪來得重，其中一項構成要件是攜帶凶器而犯之，判斷何為「凶器」須由法官當庭勘驗，通常會以目視外觀、量尺寸，再用手觸摸抓取判斷是否堅硬，並當庭得心證是否為凶器。

有法官指出，認定木棍、鐵棒為凶器通常沒有疑義，但如鑰匙、小刀等就得看是否尖銳、刀刃長度等做判斷，但遇到拿身體實驗，持鐵棒敲自己頭「幾乎沒看過有人這樣做」，但也肯定該名法官認真、實事求是精神。