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選前招待旅遊 女里長違選罷法判3年4月定讞

中央社 / 台北24日電

基隆市一名停職中的楊姓女里長在選前與母親共同號召里民旅遊，以事後退費方式交付選民不正利益。二審判楊女3年4月徒刑，楊母判刑3年2月，案經最高法院駁回上訴定讞。

基隆地檢署起訴指出，楊姓女子民國107年2月間決意參選里長，同年6月辦理歌唱比賽，以獎金名義行賄選民，同年7月另舉辦宜蘭一日遊，事後退費新台幣500元給設籍在選區的民眾，同年11月當選。

一審基隆地方法院認為，楊女與母親以歌唱比賽及宜蘭旅遊行賄選民，敗壞選舉風氣，依公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付不正利益罪，判楊女有期徒刑4年6月，併科罰金100萬元，褫奪公權5年；楊母判刑4年，褫奪公權4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，楊女與母親矢口否認犯罪；二審認為唱歌比賽部分罪嫌不足，改判無罪；宜蘭旅遊部分，從交付旅遊利益對象、價額、時機綜合判斷，足以認定旅遊利益與投票行為有對價關係。

二審審酌，楊女與母親對犯行缺乏罪責感，一審時還提出事後造假的證據，目無法紀，犯後態度不佳，就招待旅遊部分改判楊女3年4月徒刑，併科罰金100萬元，褫奪公權4年，楊母改判3年2月，褫奪公權3年。

楊女與母親提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，昨天駁回上訴定讞。

基隆 宜蘭

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