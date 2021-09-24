國民法官法將上路 台南直播抽備選國民法官

國民法官法將於民國112年上路，台南市政府今天以直播方式從符合資格逾150萬市民中抽選出111年度2500名備選國民法官，再供台南地院日後隨機抽選國民法官案件的候選國民法官。

台南市111年度備選國民法官初選名冊直播抽選，今天在台南市政府民政局舉行，由民政局長姜淋煌主持，台南地方法院庭長陳本良、台南地檢署主任檢察官李駿逸、台南律師公會律師伍安泰等人見證。

國民法官法第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格」；因此，這次抽選是從符合資格的150萬4767名台南市民中選出。

台南地院表示，抽選出的2500名備選國民法官，將製成初選名冊資料光碟，再送交台南地院；台南地院將組成備選國民法官審核小組審核備選國民法官人選，並將通過審核的備選國民法官編制成備選國民法官複選名冊，供日後國民法官案件隨機抽選適當名額的候選國民法官。

民政局人員說，國民法官制度就是讓社會各行各業、擁有不同價值觀與生活經驗的一般國民，有機會加入案件的審判程序，親身參與聽訟、問案及最後判決形成的過程，用更豐富視角提升對司法的信賴。

司法院規定，候選國民法官日費，原則是每天新台幣1500元，超過晚上6時另支給每小時300元超時日費，合計每天上限2500元。國民法官、備位國民法官日費原則每天3000元，開庭未滿1小時是2000元，超過晚上6時另支給每小時500元超時日費。另有旅費（含交通費、住宿費）補償國民法官支出往返法院的必要費用。