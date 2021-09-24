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水保局去年9月爆發貪瀆弊案 時隔1周年又發生弊案

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

行政院農委會水土保持局台中分局去年9月下旬爆發弊案，中檢查出官員辦理工程，接受業者喝花酒、性招待、收賄，今年3月間起訴官商共14人，未料時隔1周年，水保局台中分局又發生另件弊案，吳姓副工程司利用審查地目等業務，疑向地主收賄，昨經檢察官指揮調查員兵分4路至水保局台中分局等處搜索，訊後依貪污罪，諭令吳以20萬交保。全案由檢檢繼續偵辦中。

台中檢調偵辦偵辦水土保持局集體貪瀆弊案，經1年餘長期監控，查出官員接受賄賂，接受免費餐飲、喝花酒、性招待，檢察官於去年9月間，兵分40多路至中部、北區展開大規模搜索及傳訊，訊後依貪污等罪聲押楊姓秘書獲准，其餘公務員與涉案廠商共10餘人，分別以20萬至60萬不等交保。

中檢查出該分局官員從2019年3月至2020年6月，辦理18件工程、總工程款9000多萬，業者為求驗收不刁難等，涉嫌招待公務員喝花酒16次，其中該分局秘書楊燕山喝花酒11次、還接受5次性招待，而治理課長林勇州（曾擔任水保局國會聯絡人）收賄47萬、及來源不明款項166萬2000元，中檢今年3月間依貪污等罪起訴楊燕山等5名公務員、及9名廠商。由法院審理中。

未料時隔1周年，水土保持局台中分局又爆發另件貪瀆弊案。中檢表示，水土保持局台中分局吳姓副工程司於2015年間，疑利用審理地目等業務，向地主收賄，檢察官昨指揮調查員兵分4路，到水土保持局台中分扇局及其他3處搜索，帶回吳姓副工程司等人，檢察官訊後認吳涉嫌不違背職務收賄，諭令吳以新台幣20萬交保。全案由中檢繼續偵辦中。

水土保持局台中分局去年9月下旬爆發弊案，中檢查出官員辦理工程，接受業者喝花酒、性招待、收賄，今年3月間起訴官商共14人，未料時隔1周年，水保局台中分局又發生另件弊案，吳姓副工程司疑向地主收賄，檢察官今天諭令吳以20萬交保。圖／本報資料照
水土保持局台中分局去年9月下旬爆發弊案，中檢查出官員辦理工程，接受業者喝花酒、性招待、收賄，今年3月間起訴官商共14人，未料時隔1周年，水保局台中分局又發生另件弊案，吳姓副工程司疑向地主收賄，檢察官今天諭令吳以20萬交保。圖／本報資料照

收賄 檢察官 公務員

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