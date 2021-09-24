條子鴿遭告未到案 再未到案直接送簡易庭裁處

酈姓退休警察作家條子鴿，日前在臉書發文影射時任行政院長謝長廷兒子闖紅燈，並利用父親關係讓他吞下2支申誡，條子鴿遭立法委員莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳提告違反社會秩序維護法。台北市警士林分局今天上午10點通知他到案說明，條子鴿未現身。士林分局說，依規定將再通知一次，條子鴿須到案時間是10天後，若仍未到案，將移送台北簡易庭裁處。

林延鳳認為條子鴿製造謠言，本月8日到士林分局提告違反社維法。