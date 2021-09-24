法官開庭拿鐵棒敲自己頭直喊痛 認定是凶器打臉檢方

桃園余姓男子持鐵棒連接彈簧，勾撈選物販賣機物品掉落洞口偷走，檢察官認為他拿的鐵棒非凶器，偵結依竊盜罪嫌起訴；桃園地院法官認為檢方調查未盡，親自向警方調取該鐵棒「勘驗」，法官還「拿鐵棒敲自己頭」發現「頭頂很痛」，認定是凶器，依攜帶凶器竊盜罪判余男6月，可上訴。

檢警調查，余男（41歲）去年5月12日下午3點多以自製鐵棒連結彈簧（尙非凶器），從選物販賣機撈勾內部2個包包掉落洞口，又以工具撬開門鎖，偷走模型機、耳機及喇叭等物，桃檢依竊盜罪將余向法院聲請簡易判決處刑。

桃院法官認為，依據卷內資料，檢察官並未將余作案工具調出勘驗，聲請簡易判決刑直接認為，作案工具不對人之生命、身體法益造危害，非屬凶器，認為有調查未盡之嫌。

法官再依職權向承辦的龜山警分局調取查扣工具，經勘驗是1支堅硬鐵棒，長51.5公分，法官再「自行以該鐵棒敲擊自己頭頂1下」，發現敲擊力道雖未很重，但仍發現該鐵棒堅硬「頭頂很痛」。

法官認為，該鐵棒顯然對人之生命、身體造成危害而屬「凶器」，應構成攜帶凶器竊盜罪，因此變更檢方起訴法條。

另外徐男還提出精神抗辯，表示自己有強迫、憂鬱症，情緒失控忍不住才作案，法官根據他前科發現徐多是作案後才到精神科看診，不能回溯證明他在案發前就罹病，且病例也僅記載患強迫、情緒障礙及衝動症，且他因行為有法律訴訟問題，次否罹病應更慎斷，不能僅憑他主訴評斷。

法院還發現，余男曾在台北竊取200多萬元財物，故意更換不同衣物，還將毛巾掛在脖子上、背包包開車離去，可見他聰穎，顯未受精神影響，依攜帶凶器竊盜罪判他有期徒刑6月，得易科罰金。