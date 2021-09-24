聽新聞
test
0:00 / 0:00

「月光寶盒」月餅禮盒挨告違反商標法 汪小菲獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營「S hotel」，去年推出月餅禮盒定名「月光寶盒」，遭星巴克咖啡控告他及飯店經理徐頤蓁涉嫌違反商標法。台北地檢署查出，飯店是根據港片「西遊記」內容命名，不知「月光寶盒」已被註冊，且雙方已和解，今依罪嫌不足，不起訴兩人。

汪小菲2010年與大S結婚，為了陪伴家人幾乎以台灣為家，也因此讓學酒店管理的他有了「開飯店」的夢想，他斥資台幣3.5億、以愛妻大S的名字將飯店取名為「S hotel」，飯店外牆還有一串象徵「愛」的珍珠意象，大廳牆面還擺滿大S美照。

檢方調查，星巴克提告指控，「S hotel」去年中秋節推出以「月光寶盒」為名的月餅禮盒，已侵害星巴克的商標權。「S hotel」負責人汪小菲及經理徐頤蓁，因此被控涉嫌違反商標法。

據了解，汪小菲透過律師表示自己不知情，是飯店員工做決定。徐頤蓁辯稱，「月光寶盒」是由飯店員工根據香港電影「西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒」內容所發想，並不知道已經被註冊，而汪小菲則對商品名稱決定過程不清楚。

檢察官認為，「月光寶盒」確實是因周星馳飾演的港片而成為眾所皆知的名詞，一般人不會去注意到「月光寶盒」已經被註冊成商標，因此採信徐的辯詞，並考量雙方已和解撤告，今給予汪和徐不起訴處分。

藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營S HOTEL，去年推出月餅禮盒定名「月光寶盒」，遭星巴克咖啡控告，他及飯店經理徐頤蓁涉嫌違反商標法。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴兩人。圖／本報資料照
藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營S HOTEL，去年推出月餅禮盒定名「月光寶盒」，遭星巴克咖啡控告，他及飯店經理徐頤蓁涉嫌違反商標法。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴兩人。圖／本報資料照

星巴克 月餅 西遊記

延伸閱讀

小S準備開工啦！Podcast更新試水溫 陸網反應曝光

婚姻警報解除 大S和汪小菲和好了

大S鬧離婚「婚姻現況」曝光！　徐媽媽出手撂狠話

小S發文照樣被狂罵 大S不發聲「一個動作」力挺妹妹

相關新聞

法官開庭拿鐵棒敲自己頭直喊痛 認定是凶器打臉檢方

桃園余姓男子持鐵棒連接彈簧，勾撈選物販賣機物品掉落洞口偷走，檢察官認為他拿的鐵棒非凶器，偵結依竊盜罪嫌起訴；桃園地院法官...

從《刻在》看劇本爭議 如何避免著作權問題？

關於劇本爭議，從過去《天堂建築師》、《我的少女時代》、《後來的我們》、《無聲》、最近宣判的《目擊者》判決，延續到現在的《刻在你心底的名字》，爭議不斷發生，也充分反映編劇創作之餘，還要顧慮著作權歸屬的困境。

條子鴿遭告未到案 再未到案直接送簡易庭裁處

酈姓退休警察作家條子鴿，日前在臉書發文影射時任行政院長謝長廷兒子闖紅燈，並利用父親關係讓他吞下2支申誡，條子鴿遭立法委員...

「月光寶盒」月餅禮盒挨告違反商標法 汪小菲獲不起訴

藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營「S hotel」，去年推出月餅禮盒定名「月光寶盒」，遭星巴克咖啡控告他及飯店經理徐頤...

萬中選一 台南直播抽選 2500名初選國民法官出爐

「萬中選一」台南市政府民政局上午在台南院檢律代表見證下，以直播方式，從150萬多位符合資格市民當中，抽選出2500位明年...

國民法官上訴像重新來？ 檢：不能像在楚門的世界判決

國民法官法2023年將上路，但僅「一審」有國民法官，判決維持率攸關國民法官制度成敗，更牽涉到國人相不相信「是判真的」。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。