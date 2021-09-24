「月光寶盒」月餅禮盒挨告違反商標法 汪小菲獲不起訴

藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營「S hotel」，去年推出月餅禮盒定名「月光寶盒」，遭星巴克咖啡控告他及飯店經理徐頤蓁涉嫌違反商標法。台北地檢署查出，飯店是根據港片「西遊記」內容命名，不知「月光寶盒」已被註冊，且雙方已和解，今依罪嫌不足，不起訴兩人。

汪小菲2010年與大S結婚，為了陪伴家人幾乎以台灣為家，也因此讓學酒店管理的他有了「開飯店」的夢想，他斥資台幣3.5億、以愛妻大S的名字將飯店取名為「S hotel」，飯店外牆還有一串象徵「愛」的珍珠意象，大廳牆面還擺滿大S美照。

檢方調查，星巴克提告指控，「S hotel」去年中秋節推出以「月光寶盒」為名的月餅禮盒，已侵害星巴克的商標權。「S hotel」負責人汪小菲及經理徐頤蓁，因此被控涉嫌違反商標法。

據了解，汪小菲透過律師表示自己不知情，是飯店員工做決定。徐頤蓁辯稱，「月光寶盒」是由飯店員工根據香港電影「西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒」內容所發想，並不知道已經被註冊，而汪小菲則對商品名稱決定過程不清楚。