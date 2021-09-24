萬中選一 台南直播抽選 2500名初選國民法官出爐

「萬中選一」台南市政府民政局上午在台南院檢律代表見證下，以直播方式，從150萬多位符合資格市民當中，抽選出2500位明年度備選國民法官初選名單，最終將再從中選出6名國民法官及2-4位備選國民法官參與審判，台南地院形容機會難得，期許大家能一起參與、一起監督司法。

111年度備選國民法官初選民冊抽選，上午10時在市府民政局8樓會議室舉行，由民政局長姜淋煌主持，台南地院庭長陳本良、台南地檢署主任檢察官李駿逸、台南律師公會律師伍安泰到場見證。

民政局從186萬多位設籍在台南市民中，先行篩選出設籍4個月以上、年滿23歲等符合國民法官資格者共150萬多人，上午經內政部開發的抽選程式，抽出2500位備選國民法官初選名單，送交台南地院。

台南地院庭長陳本良形容這是從150萬多名市民的大水庫中，隨機抽選出2500名的中水庫，最終將選出6名國民法官及2-4位備選國民法官，機率是萬分之二至萬分之三而已。

南檢主任檢察官李駿逸說，經過層層關卡，民眾入選國民法官，可以透過參與，體現心中想法及意見，一起參與、一起監督司法。

律師伍安泰認為，透過國民法官制度，民眾可以一起參與審判，從抽選候選再到擔任國民法官，這機會是萬中選一，相當難得，讓國民法官制度能順利推動。