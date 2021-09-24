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萬中選一 台南直播抽選 2500名初選國民法官出爐
「萬中選一」台南市政府民政局上午在台南院檢律代表見證下，以直播方式，從150萬多位符合資格市民當中，抽選出2500位明年度備選國民法官初選名單，最終將再從中選出6名國民法官及2-4位備選國民法官參與審判，台南地院形容機會難得，期許大家能一起參與、一起監督司法。
111年度備選國民法官初選民冊抽選，上午10時在市府民政局8樓會議室舉行，由民政局長姜淋煌主持，台南地院庭長陳本良、台南地檢署主任檢察官李駿逸、台南律師公會律師伍安泰到場見證。
民政局從186萬多位設籍在台南市民中，先行篩選出設籍4個月以上、年滿23歲等符合國民法官資格者共150萬多人，上午經內政部開發的抽選程式，抽出2500位備選國民法官初選名單，送交台南地院。
台南地院庭長陳本良形容這是從150萬多名市民的大水庫中，隨機抽選出2500名的中水庫，最終將選出6名國民法官及2-4位備選國民法官，機率是萬分之二至萬分之三而已。
南檢主任檢察官李駿逸說，經過層層關卡，民眾入選國民法官，可以透過參與，體現心中想法及意見，一起參與、一起監督司法。
律師伍安泰認為，透過國民法官制度，民眾可以一起參與審判，從抽選候選再到擔任國民法官，這機會是萬中選一，相當難得，讓國民法官制度能順利推動。
台南地院指出，候選國民法官日費，原則每日為1500元，超過晚上6時則另支給每小時300元的超時日費，合計每日上限2500元。國民法官、備位國民法官日費原則每日為3000元，開庭未滿1小時為2000元，超過晚上6時則另支給每小時500元的超時日費。另有旅費（含交通費、住宿費）補償國民法官所支出往返法院的交通費及有住宿旅館必要時的住宿費用。
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