「條子鴿」被告違反社維法 北市警局通知未到場

「條子鴿」影射謝長廷兒闖紅燈，駐日代表的謝長廷在回應網友留言時表示這是假消息，「提出證據我下台道歉」，否則他忙完公事再提告。圖／取自謝長廷臉書

化名「條子鴿」退休警在臉書發文惹議，立委服務處執行長日前赴士林分局提告涉及違反社維法。「條子鴿」今天應赴警局說明，但未到場，警方說，10天後將通知當事人到案說明。

自稱退休警員的「條子鴿」4日在臉書（Facebook）發文指，某次攔查到一名闖紅燈駕駛卻遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」後來逕行舉發，他也被警局長官處以2支申誡。文末寫道：「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念。」 疑似暗指闖紅燈的駕駛是時任行政院長謝長廷的養子謝維洲（現名張維洲）。

駐日代表謝長廷6日回應駐日台媒提問時說：「共產黨的錢不要拿。」並認為，「條子鴿」所說不單是假消息，且是很惡劣假消息。

民進黨籍立法委員莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳8日上午赴台北市警察局士林分局告發「條子鴿」涉違反社會秩序維護法。林延鳳接受媒體聯訪時說，她代表個人向警方告發，因「條子鴿」發文，除可能涉及造謠外，也影響警方士氣。

北市警士林分局受理報案後，日前發出通知書到「條子鴿」戶籍地，告知24日應至分局說明。警方指出，「條子鴿」今天不會到場，10天後將再發文通知當事人到場說明。