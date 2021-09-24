亞泥礦權展延撤銷居民喊修法 部落會議：不代表整體意見

「亞泥新城山礦業展延案」被最高行政法院駁回，讓亞泥礦業權回到「提出展延申請中」的狀態，礦下居民與環保團體昨到行政院要求修改礦業法，但當地玻士岸部落今天出面強調，對於任何開發利用計畫，部落將開說明會收集意見，目前沒有預設看法，礦下居民有權表達看法，但不能代表整體部落意見。

為了追求原住民土地正義，新城山礦場下的AYUG部落太魯閣族人田明正等4人提起訴願和行政訴訟，要求撤銷亞泥礦業權展延申請，一審法院認定亞泥未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序撤銷，最高行政法院16日駁回亞泥上訴確定，但因礦業法未修，亞泥仍可以繼續挖礦，田明正等人昨和環團到行政院門口抗議。

礦場周邊的玻士岸大部落為亞泥諮商的關係部落，今天由部落會議主席洛帝．尤道與20多人出面，指責田明正未經部落會議決議，卻以部落代表之姿，將個人對亞泥案觀點為部落意見對外發表，侵害玻士岸部落自決權與自主權。

洛帝．尤道說，部落成員有自由表達的權利，但在沒有形成群體意志前，不代表部落。目前部落對於開發利用計畫，沒有預設立場，接受所有依循原基法第21條及諮商同意辦法提出的召集部落會議請求，下周將召開3場說明會，彙整部落對亞泥的意見。

玻士岸為6個小部落集合成的超過2000人的大部落，礦下的Ayug部落有60多戶、200多位住戶，也是玻士岸部落之一，這次提出訴訟的田明正、白美花、徐阿金和鄭文泉，都是Ayug部落居民。

白美花強調，她的丈夫田明正昨天到行政院，是以原告者的身分，訴求礦業權修法，絕不是代表部落任意發言；「反亞泥，還我傳統領域」自救會總幹事鄭文泉也認為，礦業法不修，官商勾結下，原住民不會有正義的一天。