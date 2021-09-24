三叉坑部落921重創4戶遭法拍 公所派律師與拍定人磋商

台中市和平區三叉坑部落歷經921地震集體遷村，有4戶受災戶土地遭法拍，被迫搬遷無家可歸，居民組「三叉坑部落重建自救會」；和平區公所今指出，已委任律師與拍定人磋商，希望買回土地再回歸受災戶；自救會認為，搬遷迫在眉梢，公所應先給承諾，並規劃臨時安置場所或補貼租金，才能及時保護受災戶。

三叉坑部落921地震重創遷村，當時原重建單位發放補償金給基地私有土地所有權人、公有土地他項耕作權利人後，竟漏辦理後續權利塗銷事宜，2個月前，有4戶受災戶土地遭法院拍賣，衍生受災戶的建物所有權人(房子)與基地心所有權人(土地)雙方糾紛。

和平區公所表示，9月16日召開說明會，4戶遭法拍受災戶，公所委請律師與拍定人(土地所有權人)進行磋商，不排除購回土地、或其他方案，希望近期與拍定人達成共識，將土地回歸受災戶。預計12月初舉行第二場進度說明會

三叉坑部落重建自救會認為，和平區公所一直沒有給受災戶承諾，受災戶希望公所提出訴訟，找出源頭出錯的原因、究責。且拍定人要求4戶受災戶月底前搬遷，公所應提出臨時安置措施、補貼租金等方案，不要將問題甩鍋律師，曠日廢時。

和平區公所指出，因地上物房子屬受災戶、土地為拍定人所有，從法律面看來「都合法」，受災戶有權住在房子內，公所只能請律師居中與拍定人協商，讓受災戶先行居住。

和平區公所土地管理課指出，當年時空背景土地沒有登記完備，土地分為國有與私有狀態，其中，私、國有土地上建物房子共有123筆，房地合一回復給受災戶38筆，另有85筆正在跑相關程序。