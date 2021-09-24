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天價口罩1盒50片賣8萬？ 遭檢舉他喊冤：不慎誤植多2個0

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

醫用、外科口罩去年初經公告為民生必需品、防疫物資不得囤積或哄抬價格，桃園3名賣家在蝦皮、臉書賣，林姓男子還開價1盒50片高達8萬元，被檢舉違反傳染病防治法，林喊冤「想賣800元不慎誤植成8萬元」；檢方查3人賣口罩時尚未公告或已取消交易，難認有哄抬犯意，均不起訴。

經調查，衛福部去年1月31日起依傳染病防治法徵用國內生產醫療及外科手術口罩，行政院也公告一般醫用口罩、外科手術口罩是刑法251條規範之生活必需品，防疫期間口罩不得私自囤積、哄抬物價。

但江男（26歲）去年1月底以蝦皮帳號以每盒50片1500元價格販售，林男（33歲）甚至在蝦皮上以每盒50片8萬元，詹女（37歲）則賣每片兒童口罩35元在臉書販售，涉嫌以此哄抬物價，經民眾向公平交易委員會檢舉依傳染病防治法等送辦。

檢方訊時，江男、詹女均否認犯行，江辯稱當時拿家裡庫存口罩上網賣，價格是參考其他網路賣家而定，但隔1、2天就自行下架，沒有實際賣出；詹女則說，當時很多人需要口罩才在臉書開團，但她沒現貨、廠商也沒批給她，也無實際售出。

林男則是用電子郵件向公平交易委員會稱，本來是打算一盒賣800元，「但操作不慎按成8萬元」發現後立即下架刪除；檢方查，江、林蝦皮帳號僅在去年1月29日、1月30日有訂單記錄，當時口罩尚未經公告為生活必需品或防疫物資。

檢方也發現，林男雖在1月31日有3筆訂單記錄，但均取消沒交易，可見他金額是誤植，而詹女被檢舉部分也無交易時間或標示醫用口罩，認為3人嫌疑不足不起訴。

林在蝦皮賣50片口罩8萬元，被檢舉哄抬口罩物價，他喊冤是不慎誤植，檢方偵結不起訴。記者曾健祐／攝影
林在蝦皮賣50片口罩8萬元，被檢舉哄抬口罩物價，他喊冤是不慎誤植，檢方偵結不起訴。記者曾健祐／攝影

口罩 傳染病 手術

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