移民官扮農夫蒐證 鐵工廠藏35名非法移工直送PCR檢測

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊近日會同彰化縣政府勞工處與彰化縣、台中市警方共同查緝非法移工，在彰化縣和美鎮一大型鐵工廠查到高達35名越南籍失聯移工等，為免防疫破口，更大陣仗將移工送到醫院進行PCR篩檢，所幸均為陰性。

移民署彰化縣專勤隊接獲情資和美鐵工廠藏匿大批非法移工，該廠房位於田中央地處偏僻不易查緝，為免打草驚蛇，移民官還喬裝農夫在附近蒐證，並與彰化縣警局員林分局、和美分局及臺中市警察局組成查緝聯盟，上周中秋節前夕見時機成熟共出動50人突擊鐵工廠。

當場一口氣查獲多達35名越南籍失聯移工與逾停居留人士，正在鐵工廠內非法從事鐵器打磨工作，移民官更發現廠內張貼有越南文研磨圖示教學，可見規模之大。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，因疫情關係除當場測量體溫及消毒外，移民署並出動中型巴士分批解送前往彰化秀傳醫院實施PCR篩檢，所幸全數呈現陰性，此次順利查獲囂張雇主及外國人，有效打擊外來人口在臺非法工作及防堵疫情破口，非法外勞已送收容所等待遣返。