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媒體人彭文正疑開車遇「碰瓷」挨告 罪證不足獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

資深媒體人彭文正去年11月間在台北市仁愛敦南圓環遇到行車事故，一名機車騎士指控他涉嫌過失傷害罪。彭否認肇事，認為現場是「禁行機車」的內環道，且他根本沒有撞到機車。台北地檢署調查後，今依罪證不足，給予彭不起訴處分。

彭文正曾任台大新聞研究所教授，曾主持電視節目「政經看民視」，後來轉戰網路主持「政經關不了」。檢方調查，去年11月中旬，彭文正台北市仁愛敦南圓環遇到行車事故，一名機車騎士指控自己騎車跌倒是因為被彭文正開車撞上，對方涉過失傷害罪嫌。

不過，彭文正否認肇事，認為現場是「禁行機車」的內環道，且他根本沒有撞到機車。雙方對車禍說法完全不一致，檢察官窮盡一切方式調查後，認為查無積極事證認定彭文正有肇事，今依罪證不足，給予彭不起訴處分。

資深媒體人彭文正去年11月間在台北市仁愛敦南圓環遇到行車事故，一名機車騎士指控他涉嫌過失傷害罪。台北地檢署調查後，今依罪證不足，給予彭不起訴處分。圖／本報資料照
資深媒體人彭文正去年11月間在台北市仁愛敦南圓環遇到行車事故，一名機車騎士指控他涉嫌過失傷害罪。台北地檢署調查後，今依罪證不足，給予彭不起訴處分。圖／本報資料照

機車騎士 傷害罪

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