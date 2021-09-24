媒體人彭文正疑開車遇「碰瓷」挨告 罪證不足獲不起訴

資深媒體人彭文正去年11月間在台北市仁愛敦南圓環遇到行車事故，一名機車騎士指控他涉嫌過失傷害罪。彭否認肇事，認為現場是「禁行機車」的內環道，且他根本沒有撞到機車。台北地檢署調查後，今依罪證不足，給予彭不起訴處分。

彭文正曾任台大新聞研究所教授，曾主持電視節目「政經看民視」，後來轉戰網路主持「政經關不了」。檢方調查，去年11月中旬，彭文正台北市仁愛敦南圓環遇到行車事故，一名機車騎士指控自己騎車跌倒是因為被彭文正開車撞上，對方涉過失傷害罪嫌。