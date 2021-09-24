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考上國安局被退訓…台大畢業生上PTT發文揭軍事機密 北檢今起訴
台大畢業、37歲男子何牧珉考進國家安全局卻被退訓，他上網發文「國安訓練考試史上最黑暗」，揭露國安局軍官職稱及化名。台北地檢署調查後，今依違反國家情報工作法將他提起公訴，並考量其犯後態度不佳，建請法院從重量刑。
檢方調查，2019年10月9日晚上8點44分，何男使用暱稱「瘋狂飢渴男的就好」在PTT國考版發表：「心得 國安訓練考試史上最黑暗」文章，文中揭露國安局訓練中心隊長A少校、B中校及隊輔C少校化名、個性及行為等可用以特定其身分的資訊。
此外，10月12日晚上8點32分，他在PTT八卦板發表：「爆卦 國家安全局嚴格逼退、刁難國家考試公務員」文章揭露國安局訓練中心D主任化名。檢方認為，何男行為已使這些情報人員身分洩漏，今依法起訴。
檢方指出，何先於調查局詢問、偵查中除單純行使緘默權外，並拒絕檢察官對其為人別的確認、並於要求提審時，也拒絕依提審法第3條第1項規定的資訊，積極地阻礙偵查程序進行。
檢方表示，復於法院羈押程序中，除否認犯行外，究其所為多所匿飾，可認其守法意識薄弱，犯後態度不佳，且耗費司法資源，建請法院予從重量刑。
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