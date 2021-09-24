「基金隊長」涉吸金10億 經濟博士温峰泰200萬交保

天逸金融集團董事長温峰泰200萬元交保。記者張宏業／攝影 調查局接獲檢舉，指天逸金融集團董事長温峰泰，涉與天盈投資負責人王志模合謀，先於境外薩摩亞開設天逸財金公司，並在台創設「基金隊長」網頁，推出一系列金融商品，以高額6%到12%年息，誘使不特定大眾投資，吸金超過10億元，台北市調處23日搜索約談7人到案，台北地檢署24日凌晨依違反銀行法命温峰泰200萬元交保、限制出境。

同案被約談的王志模100萬元交保、大陸重慶寶亞金融公司前負責人蔡東良30萬元交保、天逸財務長紀淑娥20萬交保、天逸業務員高維屏60萬元交保。温移送地檢署時，手持拐杖，行動有些不便，但面對詢問有無吸金，温笑而不答。

據調查，自稱經濟學博士的温峰泰，在台成立天逸財金科技服務公司，打著「選擇天逸，如虎添翼」口號，從2013年起，對外以投資天盈公司「利保多」金融商品為名，保證年息至少有6%獲利，藉此招攬客戶投資。

温峰泰另自2015年起，再設立「基金隊長」網頁，推出「利保多一號」、「利保多二號」、「加利寶一號」、「加利寶二號」及「保理創新基金」等投資商品，打著保證回本，可回收6%到12%高額利息口號，向不特定人招攬投資收受款項，被控違反銀行法。

「基金隊長」網頁強調，「基金隊長另類資產投資平台，為您搜尋全球創新且風險趨避，還能有固定收益之投資商品，在氣氛詭譎多變的大環境裡、在琳瑯滿目數以萬計的基金中，找出最優質的高富帥與白富美可依靠，為您準備後半輩子的長期飯票」。