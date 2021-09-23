天逸金融集團董座涉吸金10億 「財經博士」移送北檢

調查局接獲檢舉，指國內有高知名度的天逸金融集團董事長温峰泰，涉與天盈投資公司負責人王志模合謀，在境外薩摩亞開設天逸財金公司，假借投資「利保多」等金融商品為由，誘騙不特定人投資，宣稱保證年息可獲6%到12%紅利，不法吸金超過10億元，台北市調處23日約談温、王等7人到案說明，深夜依違反銀行法移送台北地檢署複訊。

同案約談包括天逸財務長紀淑娥、大陸重慶寶亞金融服務公司前負責人蔡東良、業務員高維屏等；蔡東良訊後30萬元交保。温峰泰進入地檢署時，手持拐杖，行動有些不便，面對詢問有無吸金，笑而不答。

國內最大貿易融資授信系統IT業者天逸金融集團，在金融圈頗負盛名，國內有9成以上的銀行，幾乎都是天逸集團客戶。此外，政府積極推動新南向政策，已上線的「台灣新南向金融科技服務平台（TWFIN）」，也是在中小企業聯合輔導基金會規劃下，由天逸建置完成。

據調查，自稱經濟學博士的温峰泰，在台成立天逸財金科技服務公司，打著「選擇天逸，如虎添翼」口號，從2013年起，對外以投資天盈公司「利保多」金融商品為名，保證年息至少有6%獲利，藉此招攬客戶投資，投資以100萬元為單位。