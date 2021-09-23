快訊

美國德州正式實施反墮胎法 女性生育自主遭剝奪？

溪湖糖廠小火車被撞翻 小貨車司機判賠出爐　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化溪湖糖廠小火車去年6月間在平交道與小貨車相撞，車廂翻落河中，幸未造成車上270名乘客受傷，全案經彰化地方法院審理，承審法官認為，小貨車黃姓司機接近無遮斷的平交道，既沒減速注意是否有小火車通過，也對小火車發出長達12秒鳴笛警示置若罔聞，導致車禍發生，涉犯公共危險罪，判處黃男有期徒刑5個月，得易科罰金。全案可上訴。

起訴書指出，去年6月26日黃男駕駛小貨車沿溪湖鎮河路行駛，接近沒遮斷器的平交道路口，未遵守「停、看、聽」道路交通安全守則，以60公里時速繼續行駛，台糖小火車張姓司機見小貨車駛近，拉鳴笛示警12秒以上，黃男沒減速，跟小火車發生碰撞，小火車車頭和小貨車都翻落小河，兩車司機輕傷，幸好乘客沒受傷。事後黃男被移送，並被吊扣駕照1年和罰款9萬元。

承審法官認為，當時天氣晴朗，視線良好，黃男駕車接近無遮斷器的平交道，竟沒減速15公里以下，也沒在軌道前的3至6公尺前暫停，貿然闖越鐵路平交道造成小貨車和小火車碰撞，黃男肇禍雖非如故意行為之惡性重大，但確實有顯而易見的過失，迄今黃男仍未與台糖公司達成和解，衡量他的學識與經濟程度，依公共危險罪判處5個月有期徒刑，得易科罰金。

溪湖糖廠小火車去年6月間被小貨車撞翻。圖／大竹里長何炳樺提供
溪湖糖廠小火車去年6月間被小貨車撞翻。圖／大竹里長何炳樺提供
溪湖糖廠小火車車頭被撞後翻落小河，幸好小河時值枯水期，長滿雜草，救了張姓駕駛員一命。記者簡慧珍／攝影
溪湖糖廠小火車車頭被撞後翻落小河，幸好小河時值枯水期，長滿雜草，救了張姓駕駛員一命。記者簡慧珍／攝影

駕照 車廂

延伸閱讀

小貨車闖平交道造成台糖小火車出軌 駕駛判5個月

報復前女友將性愛影片po網 男遭判賠50萬

10歲童踩公園孔蓋摔到骨折 法官認高市府有疏失判賠

不畏蘇嘉全印尼電文案判賠 黃子哲再爆蘇有「隱行門」

相關新聞

天逸公司假藉「利保多」吸金10億 檢調搜索約談7人

調查局台北市調查處接獲檢舉，指男子温峰泰、王志模在兩岸三地以天逸財金科技服務公司、天盈投資公司名義，以投資「利保多」等金...

「無聊建築師」持空氣槍擊毀虎斑貓鼻骨 判3月罰30萬

吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，依動物保護法起訴。台北地方法院審理，判吳有期徒刑3月，併科罰金30萬元，...

童星糖糖等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，...

跨性別變更性別取消強制手術要件案 法院理由出爐

小E前年向桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下要求將身分證的性別登記由男改為女，被戶政單位拒...

潤寅詐貸470億 楊文虎夫妻這原因都減了1年刑

紡織貿易商潤寅公司2019年6月爆出詐貸470億元風暴，負責人楊文虎、王音之夫婦等45人遭起訴，其中40人有罪。一審依銀...

跨性別變更性別取消強制手術要件案 原告小E獲勝訴

生理男小E前年向桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下要求將身分證的性別登記由男改為女，被戶政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。