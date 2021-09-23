溪湖糖廠小火車被撞翻 小貨車司機判賠出爐　

彰化溪湖糖廠小火車去年6月間在平交道與小貨車相撞，車廂翻落河中，幸未造成車上270名乘客受傷，全案經彰化地方法院審理，承審法官認為，小貨車黃姓司機接近無遮斷的平交道，既沒減速注意是否有小火車通過，也對小火車發出長達12秒鳴笛警示置若罔聞，導致車禍發生，涉犯公共危險罪，判處黃男有期徒刑5個月，得易科罰金。全案可上訴。

起訴書指出，去年6月26日黃男駕駛小貨車沿溪湖鎮河路行駛，接近沒遮斷器的平交道路口，未遵守「停、看、聽」道路交通安全守則，以60公里時速繼續行駛，台糖小火車張姓司機見小貨車駛近，拉鳴笛示警12秒以上，黃男沒減速，跟小火車發生碰撞，小火車車頭和小貨車都翻落小河，兩車司機輕傷，幸好乘客沒受傷。事後黃男被移送，並被吊扣駕照1年和罰款9萬元。