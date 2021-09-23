「無聊建築師」持空氣槍擊毀虎斑貓鼻骨 判3月罰30萬
吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，依動物保護法起訴。台北地方法院審理，判吳有期徒刑3月，併科罰金30萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。可上訴。
2021年4月24日晚上6時，台北市文山區溪口街有飼主發現寵物貓口吐鮮血，貓的鼻骨被金屬彈打碎，不久，又有民眾報案稱，有不明人士在興隆路一段的公園內，持槍射擊麻雀。
警方調閱公共監視器畫面，查知吳男涉案，聲請搜索票在吳的住處找到他作案用的空氣槍、大批鋁彈等。
吳到案坦承犯行，自稱喜歡生存遊戲，所以擁有空氣槍、彈；吳稱，因為無聊帶槍騎車外出，以為有野貓跑到民宅所以開槍，檢察官偵辦，依動物保護法起訴吳，法院審理，吳認罪。
法院判決書指出，於國外立法例，動物保護的目的，是源自人類將動物視為同伴生物的責任，沒有任何人可在欠缺理性理由下，帶給動物痛苦、災難或傷害。
判決說，人類既與動物同存在於地球上，自當尊重動物生命，不應為任何騷擾、虐待或傷害，吳男故意傷害劉姓飼主的家貓，造成家貓右側鼻甲骨全毀，成不可逆轉的功能毀傷，犯故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪。
判決書說，吳男僅因無聊、洩憤的個人心理因素，即持空氣槍朝劉姓飼主的家貓發射2發金屬彈丸，輕蔑動物生命，對動物保護的風氣影響甚巨，考量他坦承犯行，依法判決。
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