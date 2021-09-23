快訊

央行再打炒房！特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

台灣宣布申請加入CPTPP 大陸外交部回應了

「無聊建築師」持空氣槍擊毀虎斑貓鼻骨 判3月罰30萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，右側鼻甲骨全毀，成不可逆轉的功能毀傷。 圖擷自臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」
吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，右側鼻甲骨全毀，成不可逆轉的功能毀傷。 圖擷自臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」

吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，依動物保護法起訴。台北地方法院審理，判吳有期徒刑3月，併科罰金30萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。可上訴。

2021年4月24日晚上6時，台北市文山區溪口街有飼主發現寵物貓口吐鮮血，貓的鼻骨被金屬彈打碎，不久，又有民眾報案稱，有不明人士在興隆路一段的公園內，持槍射擊麻雀。

警方調閱公共監視器畫面，查知吳男涉案，聲請搜索票在吳的住處找到他作案用的空氣槍、大批鋁彈等。

吳到案坦承犯行，自稱喜歡生存遊戲，所以擁有空氣槍、彈；吳稱，因為無聊帶槍騎車外出，以為有野貓跑到民宅所以開槍，檢察官偵辦，依動物保護法起訴吳，法院審理，吳認罪。

法院判決書指出，於國外立法例，動物保護的目的，是源自人類將動物視為同伴生物的責任，沒有任何人可在欠缺理性理由下，帶給動物痛苦、災難或傷害。

判決說，人類既與動物同存在於地球上，自當尊重動物生命，不應為任何騷擾、虐待或傷害，吳男故意傷害劉姓飼主的家貓，造成家貓右側鼻甲骨全毀，成不可逆轉的功能毀傷，犯故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪。

判決書說，吳男僅因無聊、洩憤的個人心理因素，即持空氣槍朝劉姓飼主的家貓發射2發金屬彈丸，輕蔑動物生命，對動物保護的風氣影響甚巨，考量他坦承犯行，依法判決。

器官 監視器 動保法 虐貓

延伸閱讀

超萌小石虎落難現身南投市 險被收編成家貓

50萬投資糾紛談不攏 裝潢男被脫光凌虐、空氣槍射腿

酒醉男在電梯亮空氣槍把玩 警方當天搜索送辦

家貓失常狂壓飼主左胸不離開 隔天她睡醒才發現出大事

相關新聞

天逸公司假藉「利保多」吸金10億 檢調搜索約談7人

調查局台北市調查處接獲檢舉，指男子温峰泰、王志模在兩岸三地以天逸財金科技服務公司、天盈投資公司名義，以投資「利保多」等金...

童星糖糖等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，...

「無聊建築師」持空氣槍擊毀虎斑貓鼻骨 判3月罰30萬

吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，依動物保護法起訴。台北地方法院審理，判吳有期徒刑3月，併科罰金30萬元，...

潤寅詐貸470億 楊文虎夫妻這原因都減了1年刑

紡織貿易商潤寅公司2019年6月爆出詐貸470億元風暴，負責人楊文虎、王音之夫婦等45人遭起訴，其中40人有罪。一審依銀...

跨性別變更性別取消強制手術要件案 原告小E獲勝訴

生理男小E前年向桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下要求將身分證的性別登記由男改為女，被戶政...

台南安平凶殺案 兇嫌稱「想臨時教訓一下」

台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。