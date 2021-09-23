快訊

央行再打炒房！特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

台灣宣布申請加入CPTPP 大陸外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天逸公司假藉「利保多」吸金10億 檢調搜索約談7人

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

法務部調查局台北市調查處。聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影
法務部調查局台北市調查處。聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影

調查局北市調查處接獲檢舉，指男子温峰泰、王志模在兩岸三地以天逸財金科技服務公司、天盈投資公司名義，以投資「利保多」等金融商品為由，誘騙不特定投資人購買商品，該團隊宣稱除保本外，保證獲利6%到12%，不法吸金10億元，涉嫌違反銀行法，市調處今天搜索10處地點，約談7人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

温峰泰被控2013年迄今，涉以投資天盈公司「利保多」投資方案，或借款給天盈公司名義，以投資100 萬元，能有6%獲利，對外招攬投資。

另外，温峰泰自2015年5月起，設立基金隊長網頁，推出「利保多一號」、「利保多二號」、「加利寶一號」、「加利寶二號」及「保理創新基金」等投資商品，涉嫌向不特定人招攬投資收受款項。

吸金 北市 調查局

延伸閱讀

美股淨流入金額較前周放大 續居全球股市吸金寶座

保全營區非法吸金276萬 揚言不借錢要開槍被判3年6月

影／「柯博文外匯青年軍」另起爐灶 吸金主嫌移送北檢

離職期貨公司副理涉吸金億元 檢調搜索約談

相關新聞

天逸公司假藉「利保多」吸金10億 檢調搜索約談7人

調查局台北市調查處接獲檢舉，指男子温峰泰、王志模在兩岸三地以天逸財金科技服務公司、天盈投資公司名義，以投資「利保多」等金...

童星糖糖等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，...

潤寅詐貸470億 楊文虎夫妻這原因都減了1年刑

紡織貿易商潤寅公司2019年6月爆出詐貸470億元風暴，負責人楊文虎、王音之夫婦等45人遭起訴，其中40人有罪。一審依銀...

跨性別變更性別取消強制手術要件案 原告小E獲勝訴

生理男小E前年向桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下要求將身分證的性別登記由男改為女，被戶政...

台南安平凶殺案 兇嫌稱「想臨時教訓一下」

台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙...

被告嫌律師…檢察官說「顧立雄沒有比較行」不評鑑

高雄地方檢察署檢察官趙期正偵辦毒品案訊問黃姓被告，因黃嫌棄律師，對黃說「顧立雄沒有比較行」等，被請求評鑑；檢察官評鑑委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。