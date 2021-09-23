天逸公司假藉「利保多」吸金10億 檢調搜索約談7人

法務部調查局台北市調查處。聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影

調查局台北市調查處接獲檢舉，指男子温峰泰、王志模在兩岸三地以天逸財金科技服務公司、天盈投資公司名義，以投資「利保多」等金融商品為由，誘騙不特定投資人購買商品，該團隊宣稱除保本外，保證獲利6%到12%，不法吸金10億元，涉嫌違反銀行法，市調處今天搜索10處地點，約談7人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

温峰泰被控2013年迄今，涉以投資天盈公司「利保多」投資方案，或借款給天盈公司名義，以投資100 萬元，能有6%獲利，對外招攬投資。

另外，温峰泰自2015年5月起，設立基金隊長網頁，推出「利保多一號」、「利保多二號」、「加利寶一號」、「加利寶二號」及「保理創新基金」等投資商品，涉嫌向不特定人招攬投資收受款項。