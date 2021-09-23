造假捐款收據謊稱空服員 網紅寫悔過書獲緩起訴

網紅吳姓男子今年4月造假捐款收據、謊稱星宇航空空服員被抓包，嘉義地檢署認為吳男自白犯行並寫悔過書，今天依涉犯偽造私文書罪予以緩起訴處分1年，並向公庫支付新台幣1萬元。

今年4月2日台鐵408次太魯閣號事故造成49人死亡、逾200人輕重傷，當時各界紛紛捐款；吳姓男子在個人IG（Instagram）貼出捐財團法人台灣關愛基金會的收據，被網友抓包收據和空服員身分都是假的，吳男在父母陪同下4度鞠躬致歉。

緩起訴處分書提到，吳姓男子（21歲）在網路的貼文會導致他人誤認吳男確有捐款予台灣關愛基金會，足以損害台灣關愛基金會，案經嘉義市警局移送嘉義地檢署偵辦。

吳姓男子接受警詢和檢方偵查時皆坦承犯行，檢方審酌吳男無前科紀錄、年紀尚輕，並深表悔意、態度良好，且星宇航空公司不予追究。吳姓男子在開偵查庭時寫悔過書，因此予以緩起訴處分。