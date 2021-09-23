潤寅詐貸470億 楊文虎夫妻這原因都減了1年刑

紡織貿易商潤寅公司2019年6月爆出詐貸470億元風暴，負責人楊文虎、王音之夫婦等45人遭起訴，其中40人有罪。一審依銀行法特別詐欺等罪判楊與王婦各26、28年徒刑，各併科6億、6億5千萬罰金，台灣高等法院今認定有一部份無法證明是犯罪所得，不構成洗錢罪，因此改判楊文虎25年、王音之27年徒刑，兩人罰金數額不變。

高等法院認定楊文虎夫妻將2661萬元分別匯給兒子、律師等人和物流公司，不構成洗錢罪，與一審認定有出入，所以刑度略減。此外，潤寅集團和星榮公司人員部分，有的人適用銀行法「偵查中自白並自動繳交全部犯罪所得應減輕其刑」的規定，一審未予減輕，潤琦實業公司代表人陸敬瀛的量刑也違反比例原則（一審判4年6月，二審改為3年8月）。

在配合的廠商部分，二審認定參與配合詐欺的廠商也與一審不一樣，二審認為有些不構成犯罪，因此也量處較低刑度。被告歐增亭也因與王道銀行和解並依約賠償，而一審認定楊文虎女兒楊宇晨與被告王振賢、黃呈熹、蕭炯桂的洗錢犯行，也因部分無法證實，亦獲輕判。

高院認為，楊文虎、王音之明知潤寅集團與福懋等公司並無相關交易，但為了讓潤寅集團得以順利向12家銀行詐取款項，支使潤寅集團員工偽造不實的買賣合約、統一發票、出貨單、請款單等文件，還編造貨櫃號碼、海運提單來詐貸，且由虛偽交易的公司配合照會，讓這些銀行共損失台幣396億4543萬餘元、美金2億4825萬餘元、日圓6億6196萬餘元，嚴重破壞金融秩序和產業經濟。

楊文虎夫妻也指使女兒楊宇晨、王音之胞弟王振賢掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，呈御國際法律事務所主持律師黃呈熹在楊文虎夫妻逃亡海外後滅證，高院批嚴重妨害刑事司法偵查。

2019年6月3日傍晚，黃呈熹前往潤寅公司，向員工宣布「結束經營」，要員工將100箱的文件物品銷燬，還將所有電腦進行重置，再將十多台電腦主機及4箱潤寅集團資料載走。高院今指出，王姓夫妻以違反銀行法詐欺罪所得付給黃顧問費、律師費共662萬元。

楊宇晨一審遭判3年4月徒刑，高院今改判他2年2月徒刑，併科罰金100萬元；黃呈熹一審被判刑3年2月，二審今改判他1年10月徒刑，併科60萬元罰金。