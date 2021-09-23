跨性別變更性別取消強制手術要件案 原告小E獲勝訴

生理男小E前年向桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下要求將身分證的性別登記由男改為女，被戶政單位拒絕後提告。台北高等行政法院今下午四點宣判，判小E勝訴，命戶政單位接受小E的性別變更登記，可上訴。

去年底，小E得知伴盟已開啟「變更性別取消強制手術要件」行動後，主動和伴盟律師團聯繫，並委託伴盟律師團代理訴訟。法院今下午四點宣判。伴侶盟今表示，法院基於以下三點理由，命戶政單位接受小E的性別變更登記。

第一， 內政部函釋違反法律保留原則，平等原則，比例原則，法院不受違憲函釋拘束。第二， 基於戶籍法21條、46條，憲法資訊隱私權及人格自由保障，原告有公法請求權。第三，法院經事實調查，認定原告已符合性別變更要件。

伴盟律師許秀雯主張，台灣早已簽署多項國際人權公約，過去多年來，無論是針對聯合國兩公約或是CEDAW（消除一切形式對婦女歧視公約）所進行的定期國家報告審查，來台的國際人權專家已多次明白建議台灣政府應取消強制手術要件。

許秀雯指出，以手術作為變更性別的要件，已普遍被視為是違反人權之舉，例如2017年歐洲人權法院即判決，法國要求換證必須具備「不可逆的外觀改變（手術）」的此一要件，已違反歐洲人權公約第八條保障私人生活規定。