小貨車闖平交道造成台糖小火車出軌 駕駛判5個月
黃男去年6月駕駛小貨車行經彰化溪湖鎮環河路時，未暫停並留意無人看守平交道有無火車行經，直接闖越平交道被台糖小火車撞上，造成小火車出軌，小火車車頭翻落水溝，遭判有期徒刑5個月。
根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事簡易判決書，黃男去年6月駕駛小貨車行經彰化溪湖鎮環河路時，小貨車準備要穿越台糖公司溪湖糖廠小火車的鐵路平交道，黃男未暫停、注意是否有小火車就直接開車穿越，1列載滿200多名乘客的台糖小火車煞車不及，撞上小貨車。
事後，小火車車頭翻落鐵道旁的水溝，小火車也出軌，所幸沒有乘客受傷，只有黃男以及小火車駕駛張男有擦傷，送醫後無大礙。
黃男接受檢警訊問時，承認開車行經平交道時沒有暫停就直接開過去。地院法官認為，黃男開車違規闖越無人看守以及無遮斷器、警鈴、閃光號誌的鐵路平交道因而肇事，導致小火車車頭掉落水溝，確實有顯而易見的過失。
法官認為，黃男涉犯刑法183條因過失傾覆現有人所在之火車罪，判處有期徒刑5個月；如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案仍可上訴。
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