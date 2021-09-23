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童星糖糖等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，自己被捲入車底拖行，不幸慘死輪下；駕駛廂型車的李姓男子供稱是煞車失靈。新北地方法院審理後，依過失致死罪判6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

本名蔡亞臻的糖糖曾在老牌食品「豐年果糖」出演而爆紅，也曾與謝祖武合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

檢警調查，蔡亞臻當時乘坐丈夫的機車，停在新莊區化成路與五工一路口等紅燈，未料李男的廂型車沒有煞車，直接撞上2人，她因此被捲入車底，拖行逾20公尺。蔡女不幸當場死亡，其丈夫也有骨盆骨折、骨盆腔出血等傷勢，事故還波及一名藍姓機車騎士右側手腳擦挫傷。

事發後，李男經警方調查無酒駕情形。他第一時間供稱是煞車失靈，但警方調查，事發當時煞車燈根本沒亮，研判他是誤將油門當煞車猛踩才會釀禍；檢方調查，事發當天天氣晴朗，能見度佳，地面也無濕滑或凹凸不平情形，而且李男在發生事故之前，其廂型車在其他路口均能正常停等紅燈，最後認定他是未依規定停等紅燈，又疏於注意前方道路狀況，才會釀禍。

李男在法院審理時，坦承犯行，並與蔡女家屬及藍男調解，因調解金額無法達成共識，因此調解不成；不過與藍男調解成立，因而撤回告訴。法院審酌後，依過失致死罪判6個月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

左為蔡亞臻童星時期的照片。圖／聯合報系資料照片
左為蔡亞臻童星時期的照片。圖／聯合報系資料照片

車禍

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