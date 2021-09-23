快訊

敢不敢制裁中國？日本自民黨辯論和「安倍一強」矛盾

數位綁定填錯資料免驚！王美花證實可能下周讓民眾修改

台鐵太魯閣事故 花蓮地院續審李義祥聚焦通報流程

中央社 / 花蓮縣23日電

台鐵太魯閣事故案造成重大死傷，花蓮地方法院今天提訊在押被告李義祥，續審過失致死等罪嫌，傳喚台鐵員工等3證人出庭；檢方認為李未按流程通報，延誤救援，辯方則認為李已向台鐵通報。

今天傳喚花蓮工務段施工主任熊德育、花蓮工務段主辦工程司潘堂益及施姓吊車業者等3人到庭作證。李義祥委任律師、檢方針對事發前後通報流程、應作為不作為及肇事逃逸部分進行攻防。

李義祥委任律師認為，事發後李義祥以最快的時間聯絡熊德育、潘堂益，有風險轉嫁的概念，台鐵收到通知後應立即啟動緊急事件應變處理，難以認為李義祥有不作任何救助、救援的故意。

檢方則認為，李義祥通報熊德育、施姓業者等非救護救災專業者，事發後未依通報流程告知前後車站，也沒通知救護人員，對於維護交通安全、減少被害人死傷沒有實質幫助。

「如果李義祥早點通知救難人員，我的女兒或許還在」，陳姓家屬當庭激動表示，案發地點偏遠，撞車後女兒被壓在車椅下還有呼吸，送往醫院途中離世，是少數送到院的罹難者，若提早通報或許還能救回一命，認為李消極作為就是不作為殺人。

罹難家屬委任律師陳孟秀表示，就3位證人的證述，李義祥第一時間打給台鐵人員、吊車業者對現場狀況都是輕描淡寫，甚至沒有到列車旁查看，造成救護單位沒辦法第一時間掌握現場狀況，認為李義祥在肇逃的主觀犯意是存在的。

被害人委任律師主張，李義祥駕駛的吊卡車滑落鐵軌上後，李只想處理自己的吊卡車，容任火車撞上，沒有撥打電話通報119求助，打給台鐵人員也說得輕描淡寫，未盡到作為義務，有不作為殺人的未必故意，責任非常重大。

庭訊至中午，法官諭知李義祥還押看守所，28日續開審理庭。

台鐵408次太魯閣號事故造成49人死亡、逾200人輕重傷。花蓮地檢署4月16日依過失致死等罪嫌起訴施工廠商李義祥、移工華文好等7人；8月19日依過失致死、偽造文書等罪嫌，追加起訴潘堂益及工程顧問郭姓專案經理。

李義祥 台鐵 律師

延伸閱讀

影／「馬上通報女兒或許不死」太魯閣號開庭家屬哀訴

影／45噸吊車撞鰲峰山墜12米 500噸怪獸吊車救援

影／太魯閣號出軌案開庭 家屬主張殺人罪慟喊「還我兒子」

太魯閣事故家屬不滿傳票印罹難者姓名 地院允諾改進

相關新聞

性侵、猥褻友人幼女10年逾千次 宜蘭66歲男伸狼爪遭重判

宜蘭縣一名游姓男子對友人寄託照顧的女兒伸狼爪。女孩當時年紀小不到5歲，遭到長期性侵、猥褻達10年之久，後來再也受不了，將...

童星糖糖等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，...

離婚父母因兒女問題在臉書發文？律師：恐觸兒少法

現代人很習慣在社群媒體上與親友分享自己發生的事以及心情，，因此很多人在面臨離婚、親權事件時，也都習慣會把自己面臨離婚、親權事件的苦與痛寫上社群媒體。

外送沒看備註收負評 他寫五字髒話紙條反嗆下場曝

高雄市鳳山區潘姓男子叫了外送餐點，他不滿許姓外送員沒有依照備註指示送餐給負評，許男不滿重回潘男住處，在鐵門貼紙條嗆潘男「就你最尊貴？」、「X你X的X巴」、「不滿意可以不要叫」、「不服來辯」。潘男不滿遭外送員狠嗆提告，高雄地方法院審理後，依公然侮辱罪處許男5000元罰金。

黃線停車送兒進入幼兒園遭警開單 男子抗罰勝訴

陳姓男子今年3月開車載兒子到幼兒園上課，車停黃線遭開單舉發，陳男不服提起行政訴訟。台北地方法院認為，陳男雖違停但未妨礙交...

台南安平凶殺案 兇嫌稱「想臨時教訓一下」

台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。