台鐵太魯閣事故 花蓮地院續審李義祥聚焦通報流程

台鐵太魯閣事故案造成重大死傷，花蓮地方法院今天提訊在押被告李義祥，續審過失致死等罪嫌，傳喚台鐵員工等3證人出庭；檢方認為李未按流程通報，延誤救援，辯方則認為李已向台鐵通報。

今天傳喚花蓮工務段施工主任熊德育、花蓮工務段主辦工程司潘堂益及施姓吊車業者等3人到庭作證。李義祥委任律師、檢方針對事發前後通報流程、應作為不作為及肇事逃逸部分進行攻防。

李義祥委任律師認為，事發後李義祥以最快的時間聯絡熊德育、潘堂益，有風險轉嫁的概念，台鐵收到通知後應立即啟動緊急事件應變處理，難以認為李義祥有不作任何救助、救援的故意。

檢方則認為，李義祥通報熊德育、施姓業者等非救護救災專業者，事發後未依通報流程告知前後車站，也沒通知救護人員，對於維護交通安全、減少被害人死傷沒有實質幫助。

「如果李義祥早點通知救難人員，我的女兒或許還在」，陳姓家屬當庭激動表示，案發地點偏遠，撞車後女兒被壓在車椅下還有呼吸，送往醫院途中離世，是少數送到院的罹難者，若提早通報或許還能救回一命，認為李消極作為就是不作為殺人。

罹難家屬委任律師陳孟秀表示，就3位證人的證述，李義祥第一時間打給台鐵人員、吊車業者對現場狀況都是輕描淡寫，甚至沒有到列車旁查看，造成救護單位沒辦法第一時間掌握現場狀況，認為李義祥在肇逃的主觀犯意是存在的。

被害人委任律師主張，李義祥駕駛的吊卡車滑落鐵軌上後，李只想處理自己的吊卡車，容任火車撞上，沒有撥打電話通報119求助，打給台鐵人員也說得輕描淡寫，未盡到作為義務，有不作為殺人的未必故意，責任非常重大。

庭訊至中午，法官諭知李義祥還押看守所，28日續開審理庭。

台鐵408次太魯閣號事故造成49人死亡、逾200人輕重傷。花蓮地檢署4月16日依過失致死等罪嫌起訴施工廠商李義祥、移工華文好等7人；8月19日依過失致死、偽造文書等罪嫌，追加起訴潘堂益及工程顧問郭姓專案經理。