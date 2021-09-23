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被告嫌律師…檢察官說「顧立雄沒有比較行」不評鑑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

高雄地方檢察署檢察官趙期正偵辦毒品案訊問黃姓被告，因黃嫌棄律師，對黃說「顧立雄沒有比較行」等，被請求評鑑；檢察官評鑑委員會認情節不重大，決議不成立評鑑，但趙仍行為未恰，移請雄檢為適當處分。

法務部對此深表痛心，除責令職務監督機關儘速依法查處以正綱紀外，也重申對不適任司法官加速淘汰的決心。

請求評鑑人、高雄律師公會認為，趙期正偵辦黃姓被告販毒案，2019年11月22日有侮辱、笑謔及歧見言行，顯然有意羞辱辯護律師單文程，應付評鑑。

高雄律師公會說，趙期正開庭時對黃姓被告稱「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？」、「還是說你辯護人有病？在抽大麻？」

公會說，趙對黃稱「我怎麼查，我問你最重要嘛，你不喜歡單文程律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以，但是你不要跟我說顧立雄，顧立雄沒有比較行」。

趙期正上月20日赴檢評會說明。趙說，他沒有侵害律師名譽權的意思，且輕鬆語句不等於笑謔、歧視，會提到律師的執業市場，只是用通俗易懂的方式向黃說明，並說明高雄地區律師資源豐富，應尊重專業，且不得藉故拖延訴訟。

趙期正今天說，黃姓被告開庭遲遲不據實陳述，反而在押解過程中，向警察人員曝露案情，警察有向他回報的職責，他才先對黃示善意，聲稱對黃遭警察上戒具一事不以為然，目的是希望黃輕鬆陳述，追查到他想要的線索、證據。

圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影
圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影

律師 警察 顧立雄

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