夫返家撞見妻與陌生男獨處 還使用主臥室廁所求償

陳男去年返家撞見妻子小蘋（化名）與賴男獨處，賴男並使用主臥室的廁所，還同遊清境農場、阿里山，請求損害賠償，賴男辨稱他是不動產仲介業者，因小蘋有出售房子，他前往評估房價，二審以賴男在女方住處屋內長達3小時之久，過從甚密，逾越一般有配偶與異性社交往來，判處賴賠陳精神慰撫金20萬元。不得上訴。

陳男主張，他與小蘋（已歿）結婚38年，婚後育有2子均已成年，並均居住於台中市區，未料，去年9月10日上午10時13分至下午1時20分，賴男與小蘋在住處獨處，她並做午飯給賴吃，賴並使用主臥室廁所，迨他臨時返家發現，2人始悻悻然離去。他因此事乃積極蒐證。

陳男發現去年1月6日，賴男的自小客車停在住處大樓地下停車場；同年2月10日至12日，賴與小蘋同遊台東，並曾投宿在酒店；7月23日單獨同遊清境農場；7月29日單獨同遊阿里山；9月2日前往泡湯旅館。2人間互動，顯已違反異性間正常社交往來分際，且時間長達10個月以上，侵害他的配偶權，因此請求損害賠償。

賴男辯稱他是不動產仲介業者，於2019年12月間因仲介房屋而認識小蘋，因她意出售住處房地，他乃於去年年1月6日至該處評估房價，並將汽車停放於該大樓地下室停車場。再9月10日再度前往評估房價，並應小蘋邀請共用午餐，且在她引導下使用該屋廁所。

又因小蘋有意退休後亦從事房屋仲介工作，故他分別於去年7月23日、29日邀請她共同前往大里、雲林斗六察看託售物件， 以為見習及觀摩，察看物件後，因她表示心情不佳，遂臨時起意分別前往清境農場、阿里山國家森林遊樂區四處散心。並無投宿酒店。

賴男強調，他與小蘋雖為異性，但互以朋友相待，所共同從事者，不過拜訪、出遊、踏青、用餐等尋常人際互動交流活動，並無逾越一般正常男女交往而侵害陳男配偶權的行為。