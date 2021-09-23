外送沒看備註收負評 他寫五字髒話紙條反嗆下場曝

高雄市鳳山區潘姓男子叫了外送餐點，他不滿許姓外送員沒有依照備註指示送餐給負評，許男不滿重回潘男住處，在鐵門貼紙條嗆潘男「就你最尊貴？」、「X你X的X巴」、「不滿意可以不要叫」、「不服來辯」。潘男不滿遭外送員狠嗆提告，高雄地方法院審理後，依公然侮辱罪處許男5000元罰金。

29歲潘姓男子今年元旦上午叫外送，原定上午10時45分送到潘男家門，但直到11點，APP顯示外送員都停留在同一地點沒有移動，最後等到11點6分，許男才終於將餐點送到潘男住家門外。

由於潘男住處電鈴壞掉，許直接拉扯大門手把，在屋內的潘男開門後，發現是外送員，不滿質問對方「你是沒有看備註欄？」許只回了他一句「ByeBye」就離去。

潘男後來在外送平台留給許男負評，許男不滿重回潘男住處，用潦草字跡寫下「先生我不是只服務你一位客人，只是沒看備註，有需要給負評，社會上就你最尊貴是不是，『X你X的X巴』，不滿意可以不要叫。許還留下手機電話，「歡迎連絡許先生，不服來辯」。

當天下午3時許，潘男外出時發現大門留有紙條，回家後詢問社區警衛，才知道許男送餐後，還曾折返住處兩次。潘男不滿許留言嗆聲，報警提告恐嚇和妨害名譽等罪，許男最後被高雄地檢署起訴。