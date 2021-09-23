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外送沒看備註收負評 他寫五字髒話紙條反嗆下場曝

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鳳山區潘姓男子叫了外送餐點，他不滿許姓外送員沒有依照備註指示送餐給負評，許男不滿重回潘男住處，在鐵門貼紙條嗆潘男「就你最尊貴？」、「X你X的X巴」、「不滿意可以不要叫」、「不服來辯」。潘男不滿遭外送員狠嗆提告，高雄地方法院審理後，依公然侮辱罪處許男5000元罰金。

29歲潘姓男子今年元旦上午叫外送，原定上午10時45分送到潘男家門，但直到11點，APP顯示外送員都停留在同一地點沒有移動，最後等到11點6分，許男才終於將餐點送到潘男住家門外。

由於潘男住處電鈴壞掉，許直接拉扯大門手把，在屋內的潘男開門後，發現是外送員，不滿質問對方「你是沒有看備註欄？」許只回了他一句「ByeBye」就離去。

潘男後來在外送平台留給許男負評，許男不滿重回潘男住處，用潦草字跡寫下「先生我不是只服務你一位客人，只是沒看備註，有需要給負評，社會上就你最尊貴是不是，『X你X的X巴』，不滿意可以不要叫。許還留下手機電話，「歡迎連絡許先生，不服來辯」。

當天下午3時許，潘男外出時發現大門留有紙條，回家後詢問社區警衛，才知道許男送餐後，還曾折返住處兩次。潘男不滿許留言嗆聲，報警提告恐嚇和妨害名譽等罪，許男最後被高雄地檢署起訴。

高雄地方法院審理時，許男辯解是當下情緒氣憤，寫紙條只是表達不滿；但雄院法官認為，許男是成年人，即使被給負評也應該循理性方式解決，卻在潘男大門口張貼寫有不堪文字的紙條，使住戶或不特定人可任意觀覽，貶損潘男社會人格與地位，考量雙方未能成立調解，因此處罰金5000元，如易服勞役，每1000元折算1日。

許姓男子不滿被給負評，在潘男住處大門貼紙條回嗆，被高雄地方法院依公然侮辱罪處5000元罰金。圖/讀者提供
許姓男子不滿被給負評，在潘男住處大門貼紙條回嗆，被高雄地方法院依公然侮辱罪處5000元罰金。圖/讀者提供

外送員 公然侮辱 恐嚇

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