新力旺百億總裁涉洗錢首度開庭 強調是出租遊戲平台

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌經營「GPK線上博奕平台」案，今天上午首度開審理庭，合議庭勘驗扣案數位、錄影證物，莊否認經營博奕，他委任律師羅豐胤表示扣案物僅可以登錄，未提及下注，與博奕無關；王姓律師則稱GPK為業者設計的頁面，做為教學平台；而證人中部打擊犯罪中心偵六隊黃姓幹員則稱從扣案物認定不僅是系統開發，也有博奕的抽成。由合議庭逐一釐清。下次開庭時間是11月8日上午。

莊周文涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，牟利達594億元，台中地檢署今年3月初洗錢防制法等罪將他起訴，法官6月17日裁定以1億2000萬交保，檢察官不服提抗告，法官更裁以2億交保，檢察官再提抗告，二審8月9日裁定發回重審，台中地院8月20日裁定莊周文以新台幣3億元交保，並限制出境、交出護照、每天向轄區派出所報到。

台中地院今天上午首度開審理庭，合議庭由審判長李婉玉、法官林雷安、吳逸儒等3人組成，在第19法庭勘驗檢警扣案數位、錄影等證物，傳訊莊周文、及本案其餘的8名被告，針對本案相關疑點查證釐清。

媒體在法庭外採訪莊周文及莊委任的律師羅閎逸，莊周文表示GPK走國際路線，設在柬埔寨，有遊戲平台出租，在全世界找業者來租遊戲平台，他強調是出租遊戲平台，而不是經營，未與消費者（會員）接觸。

合議庭勘驗扣案證物，播放檢警蒐證影帶畫面，律師羅豐胤表示扣案物僅可以登錄，未提及下注，與博奕無關；另一律師則稱GPK為業者設計的頁面，教學平台用途；查扣的GPK多系統平台，所留的是國外電話，證明未在國內經營；邱姓被告稱講的是測試，而不是營運。