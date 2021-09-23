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黃線停車送兒進入幼兒園遭警開單 男子抗罰勝訴

中央社 / 台北23日電
陳姓男子今年3月開車載兒子到幼兒園上課，車停黃線遭開單舉發，陳男不服提起行政訴訟。示意圖/新北交通局提供
陳姓男子今年3月開車載兒子到幼兒園上課，車停黃線遭開單舉發，陳男不服提起行政訴訟。示意圖/新北交通局提供

陳姓男子今年3月開車載兒子到幼兒園上課，車停黃線遭開單舉發，陳男不服提起行政訴訟。台北地方法院認為，陳男雖違停但未妨礙交通，警方裁量怠惰，判決撤銷罰單。可上訴。

判決指出，黃男於今年3月17日上午駕車載送3歲幼子到位於台北市南港區的某幼兒園上課，黃男將車子停在幼兒園門口，因為要填寫托藥單給老師，耗費約5分鐘，陳男離開幼兒園時，發現他的車子已遭拖吊。

台北市警察局交通大隊以陳男違反道路交通管理處罰條例「在劃有黃線路段停車」開單舉發，台北市交通事件裁決所裁罰新台幣900元。陳男不服，提起行政訴訟。

陳男主張，依道路交通管理處罰條例第55條第2項規定，接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘的限制，原處分有違誤。

台北市交通事件裁決所表示，雖然有陳男所說的規定，但車輛仍應保持立即行駛狀態，才符合臨時停車規定。陳男當時不在現場，未能保持立即行駛的臨停狀態，已屬違規停車，舉發機關員警依法製單舉發、執行拖吊移置，完全合法。

台北地方法院採信北市交裁所的說法，認定陳男停車在黃線後，人進入幼兒園，顯然不是處於「保持立即行駛之狀態」，並非「臨時停車」，與道路交通管理處罰條例第55條第2項的規定不符。

不過，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則中有規定，行為人駕駛汽車因上下客、貨導致違反道交條例，但沒有妨礙其他人車通行，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，員警等得對其施以勸導，免予舉發。

北院指出，陳男將車輛停靠在路旁，當時此路段的人車稀少，且此車左側還預留相當空間，陳男雖然違停，但尚未達妨礙其他人、車通行的程度，而未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微。

北院認為，舉發機關未審酌上情仍逕予舉發，有裁量怠惰的違法；台北市交通事件裁決所受理此案，沒有要求舉發機關說明有無處理細則的情形，或退回舉發機關查明補正，即逕依舉發通知單做出原處分，也有裁量怠惰的瑕疵，判決撤銷原處分。可上訴。

北市 幼兒園 違停

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