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「清林散昶」原預計遞交司法事證 童仲彥突現身踢館

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

罷免無黨籍立委林昶佐的團體「清林散昶」遭指控連署書造假，今天上午原預計到台北地檢署轉交相關事證以示清白，但無奈證人受壓力而不敢現身，取消此事。金色力量黨主席童仲彥則突然現身「踢館」，強調「小藍告老藍，爽到林昶佐」，罷免行動應該要整合在一起。

「清林散昶」發言人高毓安表示，本來預計要來的在地鄉親證人夥伴，在昨天受到一些疑慮跟壓力，所以臨時無法來到現場委託我們提供資料，做檢舉、舉發的一個動作。

高毓安說，今天站在這裡是要回應在地鄉親，罷免一事會繼續做，擬定一個更完善的證人保護機制，讓他們可以暢所欲言，這是接下來要去努力的一個方向、目標。目標達成之後，證人提供完整資訊，會再跟大眾做報告。

高毓安指出，在此呼籲不管是支持台北市議員鍾小平所代表的罷免林昶佐，或是黃色陣營，大家目標都是一致的，都是要淘汰罷免不適任的立委，請有心的黑手，不需要在這個地方做文章，用離間反間方式，潑髒水到罷免團體身上。

高毓安表示，「只要是每一份罷免力量，都是珍貴的。每一份連署書，不管是哪一邊的，都是非常珍貴的。有心人士如果想在此潑髒水、離間大可不必。」童仲彥之後馬上現身「踢館」。他表示，希望能整合在地力量。

童仲彥認為，鍾小平是「真小人」、「清林散昶」是偽君子。到第二階段時，「清林散昶」目前只收到兩千多份，而鍾小平有兩萬六千份。他強調，「所以我這邊的連署書，會用來支持鍾小平去超過三萬份的安全門檻。」

童仲彥說，「其實跟鍾小平最不好的就是我啊！」但為了罷免這個大目標，就是應該整合。我這邊馬上會有一千份送到鍾小平那邊去，也許會有更多。「清林散昶」偽君子我挺不下去，他們來這邊只是要對公民交代自己是正正當當，但其實是「懶惰。」

「清林散昶」發言人高毓安（黃背心者）。記者賴佩璇／攝影
「清林散昶」發言人高毓安（黃背心者）。記者賴佩璇／攝影
金色力量黨主席童仲彥。記者賴佩璇／攝影
金色力量黨主席童仲彥。記者賴佩璇／攝影

罷免 鍾小平 童仲彥

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