失眠求診...名醫全身麻醉藥物當助眠藥開 婦吸過量喪命

高雄52歲翁姓婦人有失眠、疼痛症狀，求助專治疼痛的楊姓名醫門診，前年10月、12月楊姓醫師開立吸入性全身麻醉藥品「愛沙氟倫」給翁婦自行使用，沒料前年12月25晚間翁婦睡前使用後，因吸食過量喪命，法醫解剖確認為多重藥物中毒及窒息死亡，高雄地檢署偵結，認為楊姓醫師違反醫療常規，依過失致死將他起訴。

「愛沙氟倫」屬於液態藥品，一般臨床使用是將藥劑加入特殊醫療儀器後，加熱至48.5度的沸點後讓藥劑揮發，再透過面罩交由患者吸入體內，達到全身性麻醉目的。

檢方調查，前年10月，被失眠、疼痛所困的翁婦，在陳姓好友介紹下，找上開立疼痛門診的楊姓醫師，為了緩解翁婦病痛，楊前年10月23日、12月25日開立「愛沙氟倫」藥劑，以及形似氧氣面罩的吸入器交給翁婦，囑託翁睡前將約1毫升的愛沙氟倫滴入吸入氣面罩濾嘴上，等藥劑揮發後吸入，達到助眠、緩解疼痛的效果。

前年12月25日，翁婦睡前一如往常在面罩內滴入愛沙氟倫，沒想到卻因吸食過量，導致全身陷入麻醉，家人發現隔天一早發現翁婦毫無動靜，呈現右側臥，手裡還拿著吸入器不放，已經明顯死亡。

後來法醫解剖，確認翁婦是因吸食過量的愛沙氟倫，身體麻醉後欠缺反應機制，使吸入器面罩阻塞呼吸，死因確定為多重藥物中毒及窒息死亡。高雄地檢署偵查時，楊男坦承有開立愛沙氟倫、吸入器給翁婦使用，但強調有向翁提及「不能吸太多」。