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62歲婦替69歲翁打手槍 防疫偷做色情半套店家下場慘

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

防疫期間八大行業仍停止營業中，桃園1間理髮店偷經營色情按摩違規開張，警方昨到場發現62歲王姓婦人涉嫌替69歲徐姓男客打手槍，現場也查獲保險套、衛生紙，王婦一度辯稱不知道、不是他們的，最後才坦承做半套，警詢後依妨害風化將店家詹姓負責人送辦，並移送衛生局裁處。

桃園警分局景福派出所接獲檢舉，民權路1間外觀看似理髮店內部卻偷藏春色，員警昨晚上7點多到場查緝，一進店家發現雖設有多張理髮專用座椅、理髮工具等，但後方卻還私設1處包廂，更擺放3張按摩用的躺椅，模樣相當可疑。

警方見徐翁上半身赤裸趴臥在床上，上前詢問徐還說「沒有啦，老人家來按摩而已」，但員警質疑「這不是理髮廳嗎？」「裡面怎麼在做按摩？」並解釋這樣算理容院，依目前防疫規定是不能營業的，同時要求店家出示相關職業登記執照。

警方同時又在垃圾桶內發現使用過的保險套，但王姓女員工起初卻一問三不知，還不斷推諉稱自己只是最近來上班的，相關營業細節都不知情。

但現場查扣保險套、衛生紙等證物，王女、徐男最後才坦承剛結束半套性交易，警方事後查證也發現，該店家並無申請任何營業登記，該部分除函送經發局外，防疫期間擅自經營理容事業也送交衛生局認定裁罰。

警方詢問後，再依妨害風化罪嫌將店家的詹姓女負責人函送桃園地檢署偵辦，另王女、徐男部分則用違反社會秩序維護法處理。

民權路一間理髮廳沒有營業登記，私下還偷經營色情按摩。記者曾健祐／翻攝
民權路一間理髮廳沒有營業登記，私下還偷經營色情按摩。記者曾健祐／翻攝
警方查獲使用過的保險套。記者曾健祐／翻攝
警方查獲使用過的保險套。記者曾健祐／翻攝

保險套 衛生局 按摩

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