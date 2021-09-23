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史上最大！潤寅詐貸案二審宣判 楊文虎25年、王音之27年徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

紡織貿易商潤寅公司2019年6月爆出詐貸弊案，共詐貸470億元，震驚社會，負責人楊文虎、王音之夫婦等45人遭起訴。一審依銀行法特別詐欺等罪判楊26年徒刑，併科罰金6億元；王婦28年徒刑，併科罰金6億5千萬元；兩人女兒楊宇晨判刑3年4月。台灣高等法院今改判楊25年、王女27年刑，各併科罰金數額未變。楊宇晨二審改判2年2月，併科罰金100萬元。

楊文虎、王音之今未被提訊到庭聆判，審判長指出，原判決認定楊文虎、王音之等人詐騙元大銀行部分撤銷，楊文虎、王音之各成立共同詐欺銀行且犯罪所得超過新台幣1億元，各犯13罪。

以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之夫婦，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票、提貨單據向銀行詐貸，自2010年8月起向9家銀行詐貸386億元，也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元，台企銀放貸111億元是最大受害者。檢調發動十波以上搜索，分兩波起訴，台北地方法院併案審理。

一審時，法院另判潤寅集團旗下潤寅、潤琦、易京揚、頤兆四家公司罰金刑，共判罰11億5千萬元，星榮物流公司判罰2億5千萬元；另有廿多名被告判處1年10月到7年10月不等徒刑，部分被告認罪獲緩刑，1人判無罪。

楊宇晨的男友王威程被控開設銀行保險箱放楊女600萬元，犯洗錢罪，王辯稱楊宇晨說600萬元是從小到大壓歲錢、生小孩紅包、結婚紅包等，一審採信王不知錢是犯罪所得辯詞，判王無罪。

楊文虎（中）。圖／本報資料照片
楊文虎（中）。圖／本報資料照片

詐貸 詐欺 紅包

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