狂竊台電664萬電費 全天猛挖比特幣害鄰居牆壁都發燙

桃園林姓男子租屋經營比特幣礦場，擺設118台礦機全天22小時挖礦，還架導線竊電高達125萬瓩，造成台電桃園處損失近664萬元，後來鄰居頻抱怨「牆壁發燙」檢舉才曝光，林刑事被依竊電判刑10月，他答應分期賠台電又頻拖欠，法院判他就分期應賠15萬元，並按期清償剩餘部分。

檢警調查，林男和田姓同夥經營虛擬貨幣萊特幣、比特幣礦場，以「礦機」取得虛擬貨幣轉售盈利，為減少電費支出，2018年7月10日在租處2樓私自從台電的接戶線，架設不經電表的6條導線進入建物。

同年8月15日起，2人竊取台電電能供應礦場內118台礦機、WIFI分享器，及9台路由器，每小時用電高達118瓩（118 度），每天用電量長達22小時，直到2019年12月9日被搜索查獲，一共竊得125萬1272瓩電能，造成台電損失約663萬9114元。

審理時，林、田坦承犯行，但辯稱沒有24小時挖礦，因為鄰居會抗議熱氣或噪音問題，所以會間歇性關機，徐姓房東也證稱，租賃期間一直有鄰居報案稱「牆壁發燙」；刑事部分，法院審酌林答應賠償台電331萬元和解，依共同犯竊取電能罪，各判林10月、田1年4月。

民事部分，台電再提起損害賠償之訴，主張林男去年9月17日簽立追償電費和解承諾書，林就個人部分同意賠償331萬元和解，並先繳付53萬元，其餘279萬元分期93期，每月應還3萬元，但林才繳2期就開始拖欠，至今已有5期共15萬元沒按時履行，主張求償15萬元。