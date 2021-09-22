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男求職不順奶粉罐裝狗飼料 佯裝爆裂物遭判刑

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

一名42歲的張姓男子假釋出獄後，找工作不順，他心生不滿，今年三月間，他前往蘆洲的大慶證券，在外頭放有「莊隆慶不得好死、炸彈送你、危險」等字樣的紙箱，裡頭實際上是裝有電線跟狗飼料的奶粉罐。證券公司保全發現後報警。新北地方法院依恐嚇公眾罪，判處3個月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，張姓男子有強盜、竊盜與毒品前科，遭判12年4月徒刑確定，並入監服刑。2017年9月12日，張男縮刑假釋出獄，不過，出監後找工作不順，他心生不滿，今年3月22日，他搭上朋友的轎車，前往蘆洲中山一路，並在凌晨2點多，將寫有威脅大慶證券前董座莊隆慶的紙箱放在大慶證券的門口，上頭寫上「莊隆慶不得好死、炸彈送你、危險」等字。

大慶證券的蔡姓保全白天上班時發現紙箱，他擔心真的是爆裂物，因此報警處理，結果紙箱裡頭是裝有電線及狗飼料的奶粉罐。

張男到案後坦承犯行，稱只是想洩恨。新北地院認為，張男的行為客觀上已引起群眾惶恐，破壞公眾安寧，依恐嚇公眾罪，判處3個月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

張姓男子出獄後求職不順，竟在證券公司外放置紙箱，寫上「炸彈」等字眼洩恨，遭新北地院依恐嚇公眾罪，判處3個月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。圖／聯合報系資料照
張姓男子出獄後求職不順，竟在證券公司外放置紙箱，寫上「炸彈」等字眼洩恨，遭新北地院依恐嚇公眾罪，判處3個月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。圖／聯合報系資料照

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