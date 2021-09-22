文姿云合約糾紛打官司贏了 法院判決理由出爐！

空手道「小清新」文姿云指控前經紀公司「弘特舞蹈」解約後仍使用她的照片用於產品代言，提告確認雙方委任關係不存在，並要求給付66萬餘元，弘特提反訴要求文給付私接廠商活動費用等234萬餘元；台北地方法院今判文姿云勝訴，可上訴。

台北地院今判文姿云和弘特之間委任關係不存在，弘特應給付文35萬餘元，弘特負責人張詩宏應刪除臉書簡介上「空手道文姿云經紀人」一詞。

法院認為，委任契約著重雙方信賴基礎，文依民法規定解約有理由，確認雙方委任關係不存在，而解約後張詩宏已非文姿云的經紀人，應刪除臉書「空手道文姿云經紀人」一詞。

判決指出，弘特不爭執積欠文姿云永齡基金會贊助款等費用共36萬餘元，但僅有律師函稿費能抵銷，因此判弘特仍應給付文35萬餘元；又張詩宏使用文的照片行銷廠商課程，因文先前已有發文協助宣傳課程，在提告前也沒有反對張貼文，難認侵害肖像權，請求30萬精神慰撫金無理由。

文姿云提告主張，她身為職業運動員，2015年5月15日和弘特舞蹈簽約，委由弘特協助洽談品牌露出、運動員贊助事宜，但雙方因合作理念不同，信賴基礎動搖，她為專心準備賽事而依民法規定終止契約，但弘特公司積欠她永齡基金會贊助款、新極限公司超時工作、電視廣告授權費用共36萬餘元。

她認為，張詩宏身為弘特負責人，也是她的經紀人，但解約後張的臉書仍以文姿云經紀人自居，並不斷對外宣稱她違約，更擅自使用她的照片公開為廠商課程行銷，侵害肖像權、名譽權，因此提告請求確認雙方委任關係不存在，弘特應給付36萬餘元，另張詩宏應給付30萬元精神慰撫金。

弘特公司抗辯，文姿云不能單方面終止契約，雙方委任關係至今仍有效，文應履約至明年12月31日止；另公司不爭執應給付文36萬餘元，但文應依約償還40％賀寶芙代言費、律師函稿費、NIKE商品贊助費等，認為兩邊款項可以抵銷；又張詩宏並無侵害文的名譽、肖像權，發表廠商課程文章前，已經獲得文的同意。

弘特認為，文應依約給付公司契約規定的酬勞和費用外，公司也因文提前解約遭其他廠商求償，而商譽受損，要求文應賠償234萬餘元。