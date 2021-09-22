淡水刑警夥同胞兄討60萬全遭錄音 依貪汙罪起訴

新北市淡水警分局偵查隊警員蔡至恩涉嫌和胞兄蔡至儒，私下約性騷擾案件被告許姓男子見面，勒索60萬處理費，並當場收下10萬元，全案經許男拿出手機錄音提告。士林地檢署今天偵結，依貪汙治罪條例藉勢、藉端勒索財物等罪嫌起訴。

蔡員今年4月得知中正路派出所受理一起強制猥褻案件，接手受理時，卻向被害人稱「性騷擾案司法程序複雜，用傷害案才能快速找到犯嫌」自作主張製作傷害筆錄，但卻沒立案、沒開三聯單給被害人。

起訴指出，蔡員用交通過失傷害案件，向健身房調閱會員資料，經健身房先行告知訊息，涉嫌在4月27日晚上6時許、2天後晚上8時許，用同事的公務電腦警政電腦系統，查詢許姓男子個資，並打個資、案情洩露給胞兄。

蔡兄涉嫌今年４月29日，涉嫌用臉書傳訊息給許男妻子「有事找你」，5月６日傳訊息給許妻朋友，打語音電話5分鐘稱「許把健身房女生帶到暗巷，把女生的手放在自己下半身，女生已報案，剛好是弟弟承辦」；你打「淡水暗巷摸屌俠」社群上都有。

5月7日晚上9時許，兄弟2人涉嫌搭車至許男社區，蔡員穿上刑警背心，向管理是佯稱「有搜索票」拿出戶籍地址紙張，騙管理員帶他們上樓按電鈴，涉嫌無故侵入他人住宅範圍土地3至5分鐘，無人開門後離去。

當晚9時許，蔡兄聯繫許妻「妳先生去警局做筆錄」，許妻質疑，應該是要警察來講，蔡兄則回答「是性騷擾案件，會請警察打電話」，蔡至恩5分鐘後打電話給許，並自行電話錄音。

蔡員主動向許提到健身房案件，許回答不想讓老婆知道，稱想私下解決。蔡回答「和解是一碼事...這案件還有一些眉角，如果有心處理，我們可以見面聊一下。」雙方相約當日深夜11時許在超商見面。許依約到場，蔡兄先上前確認身分，蔡員則遞出自己的警員名片稱，女生和家人已提告性騷擾。

身為人名保母的蔡員，竟然說「道高一尺魔高一丈，規定是規定，還是有辦法解決。」不願案件曝光的許提問「你們有行情價嗎？」一旁的蔡兄則說「看你誠意，主要看每人社經地位，你名下還有公司...跑程序起碼要1年半...你現在可領多少？」

許的手機錄音顯示，兩兄弟行為如詐騙集團一搭一唱，在超商談價格、要求拿現金，許在超商的ATM5度提領共10萬元，交付蔡至恩。蔡放進口袋還獅子大開口「這是給我分局兄弟，用來處理畫面資料，另50萬是我自己要的。」許聽聞則說「一口價，6？（指60萬元）」兄弟要求許盡快付款，並約在台南市議會拿尾款50萬元。

不料蔡拿了10萬元後，隔天蔡兄下午前往許男公司堵人，直指許男「你們這些有錢人說話都不算數...過河拆橋...我坐二胎，讓一個人消失也做得到...」再涉嫌勒索10萬元。

許男也稱「你弟弟麻煩大了，你也害到你弟，如果今天拿這60萬，以後還會不會要更多，我這也是在保護自己」「這事情可能嚴重要你們分局長或新北市警察局長要下來，我才認識你20分鐘，還不知道你叫什麼名字。」

當日下午蔡兄涉找來3、4名小弟到場逗留5至10分鐘，許不堪其擾。警方在今年7月27日搜索偵查隊及住家，查獲案件相關資料及蔡錄下的電話錄音檔。兄弟2人遭依貪汙等罪送辦，迄今仍遭羈押。